Sicilia, Cateno De Luca: “verso elezioni anticipate nazionali e regionali, noi siamo pronti”

Cateno De Luca torna a scuotere il dibattito politico e questa volta lo fa indicando persino una data: 11 aprile 2027. Il leader di Sud chiama Nord sostiene che la prospettiva delle elezioni anticipate sarebbe ormai chiara e riguarderebbe sia il livello nazionale sia quello regionale. Una presa di posizione netta, con la quale De Luca rivendica contemporaneamente la disponibilità del suo movimento ad affrontare immediatamente un’eventuale nuova competizione elettorale.

Sud chiama Nord si prepara alla possibile sfida elettorale

Accanto alla previsione sulle elezioni, Cateno De Luca manda anche un messaggio sulla posizione di Sud chiama Nord. Il leader afferma infatti che il movimento non avrebbe bisogno di attendere il 2027 per affrontare una nuova competizione elettorale: “noi siamo pronti ad andare al voto anche domani”.