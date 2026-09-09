Sicilia capitale mondiale del carsismo: oltre 100 ricercatori a Vendicari per studiare grotte e falde

Oltre cento scienziati e ricercatori provenienti da dieci Paesi si riuniranno dal 13 al 19 settembre nella Riserva naturale di Vendicari per la quarta edizione di “Man and Karst in Sicily“, evento internazionale dedicato al carsismo e organizzato dal Centro Ibleo di ricerche speleo-idrogeologiche, in collaborazione con università italiane e straniere. L’iniziativa si inserisce nelle attività dell’Unesco dedicate alla conoscenza e alla tutela delle grotte e dei paesaggi carsici. Particolare attenzione sarà riservata alla risorsa idrica: le aree carsiche forniscono acqua potabile a oltre un miliardo di persone nel mondo e le loro falde sono particolarmente vulnerabili.

Il programma prevede sessioni scientifiche su geologia, speleologia, biodiversità, idrogeologia, rischio carsico e patrimonio archeologico, oltre a escursioni sul territorio siciliano. L’anteprima è prevista il 13 settembre con una visita alla Riserva naturale integrale Grotta Monello. Nei giorni successivi gli studiosi visiteranno, tra gli altri luoghi, Noto, Vendicari, Capo Passero, Pantalica, Cava Grande del Cassibile e Ragusa Ibla. “Questa edizione conferma la Sicilia come punto di riferimento per la comunità scientifica internazionale“, dice il presidente del Cirs Ets Ragusa, Rosario Ruggieri, sottolineando l’obiettivo di promuovere “la tutela e la gestione sostenibile dei paesaggi carsici nel Mediterraneo”.