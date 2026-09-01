Sicilia: caldo e lavori all’aperto, prorogata l’ordinanza di Schifani a tutela dei lavoratori | DATA

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha prorogato l’ordinanza regionale sullo stress termico, inizialmente prevista in scadenza il 31 agosto. Il provvedimento resterà valido fino al 30 settembre e conferma le misure introdotte per tutelare i lavoratori maggiormente esposti al rischio legato alle alte temperature, in particolare coloro che svolgono attività all’aperto o in condizioni di forte esposizione al caldo. La proroga riguarda il divieto di svolgere attività lavorative esposte al sole nella fascia oraria più critica, compresa tra le 12,30 e le 16, nelle aree individuate come maggiormente a rischio.

Stress termico in Sicilia: prorogato il divieto di lavoro sotto il sole

L’ordinanza firmata dal presidente Renato Schifani mantiene attive le misure di prevenzione contro gli effetti delle temperature elevate sui lavoratori. Il divieto riguarda le attività lavorative esposte direttamente alla radiazione solare nelle ore centrali della giornata, considerate quelle con maggiore rischio per la salute e la sicurezza degli operatori. Le disposizioni interessano in particolare i settori dell’edilizia, dell’agricoltura, delle cave e della logistica, ambiti nei quali molti lavoratori sono quotidianamente impegnati in attività svolte all’aperto o in ambienti caratterizzati da elevate condizioni termiche.

Confermata la tutela per i rider e tutte le altre misure previste

Con la proroga dell’ordinanza sullo stress termico, la Regione Siciliana ha confermato anche le misure di tutela dedicate ai rider, categoria particolarmente esposta alle conseguenze delle alte temperature durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Restano inoltre invariate tutte le altre disposizioni già previste dal provvedimento regionale, senza modifiche rispetto alle indicazioni precedenti. La proroga rappresenta una risposta alla permanenza delle condizioni climatiche caratterizzate da temperature ancora elevate, con l’obiettivo di garantire maggiore protezione ai lavoratori durante le giornate più calde.