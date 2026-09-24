Sicilia, botta e risposta infuocato tra De Luca e Onorato: “sei ossessionato da me”

Nuovo scontro politico a distanza tra Cateno De Luca e Alessandro Onorato, con un botta e risposta che riaccende il dibattito sugli scenari siciliani in vista delle Regionali 2027. Il leader di Sud chiama Nord ha affidato ai social una lunga replica alle dichiarazioni dell’esponente politico romano, contestando le ricostruzioni sul suo movimento e sulle possibili alleanze future. Al centro dello scontro ci sono le ipotesi sui prossimi posizionamenti politici di De Luca, dopo le recenti aperture e interlocuzioni con diversi mondi politici, dal centrosinistra al centrodestra, e il progetto del cosiddetto polo civico autonomista che il leader siciliano continua a rivendicare. La risposta di Onorato non si è fatta attendere, con toni altrettanto duri e accuse dirette nei confronti del leader di Sud chiama Nord.

De Luca attacca Onorato: “basta supercazzole, ti lancio una sfida pubblica”

La miccia dello scontro è stata accesa da Cateno De Luca, che ha deciso di rivolgersi direttamente ad Alessandro Onorato attraverso un messaggio pubblicato sui social. Nel suo intervento, il leader di Sud chiama Nord ha contestato quelle che definisce ricostruzioni contraddittorie sul suo percorso politico, citando in particolare le ipotesi di un possibile avvicinamento prima a esponenti del centrodestra e poi al presidente della Regione Renato Schifani. “Caro Alessandro Onorato, per evitare di continuare a sparare “supercazzole” contro di me e la comunità di Sud chiama Nord (un giorno secondo te andremmo con Vannacci, un altro sosterremo Schifani…), ti lancio una sfida pubblica: scegli tu giorno, orario, location e moderatore, e ci confrontiamo alla luce del sole”. De Luca ha quindi proposto un confronto pubblico, invitando Onorato a un dibattito aperto sulle rispettive posizioni politiche. “Così la smetti di scrivere sotto dettatura del mio figlioccio Ismaele La Vardera”. Un passaggio che chiama in causa anche Ismaele La Vardera, altro protagonista del dibattito politico siciliano, nei confronti del quale De Luca ha utilizzato parole fortemente critiche.

La sfida di De Luca: “accetti o chiedi aiuto a Giuseppe Conte?”

Nel suo messaggio, il leader di Sud chiama Nord ha concluso il proprio intervento rilanciando ulteriormente la proposta di confronto pubblico e chiamando direttamente in causa anche il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. “Che fai? Accetti la sfida o scappi a chiedere aiuto a Giuseppe Conte?”. La proposta di De Luca arriva in un momento in cui il quadro politico siciliano resta in evoluzione, con diversi movimenti in corso in vista delle prossime scadenze elettorali. Il leader messinese continua a sostenere un progetto autonomo rispetto alle coalizioni tradizionali, puntando su una dimensione civica, autonomista e trasversale. Negli ultimi giorni De Luca aveva inoltre ribadito la volontà di costruire un percorso alternativo ai partiti, lasciando aperto il dialogo con realtà politiche differenti ma senza legarsi formalmente a uno schieramento.

La replica di Alessandro Onorato: “sei ormai ossessionato da me”

La risposta di Alessandro Onorato è arrivata direttamente sotto il post pubblicato da De Luca su Facebook, con un intervento dai toni molto critici. L’esponente politico ha respinto l’idea di essere impegnato in una campagna contro il leader di Sud chiama Nord, sostenendo invece che sarebbe De Luca ad avere un interesse eccessivo nei suoi confronti. “Secondo me con un pò di litio potresti stabilizzarti. Ma chi ti ha mai cercato? Ma chi ti pensa? Sei ormai ossessionato da me”. Onorato ha poi ricostruito la propria versione dei fatti sui rapporti tra De Luca e il centrosinistra, sostenendo che il leader siciliano avrebbe cercato un accordo con diverse forze politiche prima di cambiare strategia. “Per la cronaca, sei tu che hai chiesto a tutti i leaders del centro sinistra la poltrona di candidato presidente della regione siciliana”, evidenzia.

Lo scontro sulle alleanze: centrodestra, centrosinistra e il futuro della Sicilia

La parte centrale della replica di Onorato riguarda proprio il tema delle alleanze politiche e delle interlocuzioni avute da De Luca con diversi schieramenti. Secondo Onorato, il mancato accordo con il centrosinistra avrebbe spinto il leader di Sud chiama Nord verso un nuovo percorso politico. “Di fronte al nostro rifiuto sei passato a destra e ti sei genuflesso a La Russa”, sottolinea Onorato. Nel suo intervento Onorato ha poi fatto riferimento anche agli incontri avuti da De Luca con esponenti vicini al mondo del generale Roberto Vannacci. “Certo ti sei fatto pure un chicchieratina con i Vannacciani per capire cosa mettevano sul tavolo… sei veramente una vecchia volpe, un fenomeno da studiare.” La replica si conclude con un giudizio fortemente polemico sul ruolo politico di De Luca: “povera Sicilia”.

Regionali 2027, lo scontro tra De Luca e i suoi interlocutori entra nel vivo

Il confronto tra Cateno De Luca e Alessandro Onorato si inserisce in una fase particolarmente dinamica della politica siciliana, nella quale iniziano a delinearsi strategie e possibili alleanze in vista delle elezioni regionali del 2027. Da una parte il leader di Sud chiama Nord rivendica la costruzione di un progetto autonomo, civico e non vincolato ai tradizionali schieramenti. Dall’altra, i suoi critici interpretano i recenti movimenti politici come una ricerca di una collocazione all’interno degli equilibri esistenti. Per ora resta una sfida a distanza affidata ai social, con De Luca che chiede un confronto pubblico e Onorato che risponde con una dura replica. Ma il botta e risposta conferma quanto il futuro politico della Sicilia sia già al centro di un acceso confronto tra protagonisti vecchi e nuovi.