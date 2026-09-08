Sicilia, assalto nella notte allo sportello Atm di una banca: esplosione e paura a Lentini

Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere nella notte contro lo sportello Atm dell’agenzia Baps di via Vittorio Emanuele a Lentini, nel Siracusano. L’esplosione ha provocato un forte boato che ha svegliato i residenti della zona e ha causato danni alla sede della Banca Agricola Popolare di Sicilia e ad alcune autovetture parcheggiate nelle vicinanze. L’episodio ha fatto scattare immediatamente l’intervento delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto per mettere in sicurezza l’area e avviare i primi accertamenti. Secondo quanto emerso, l’arrivo dei soccorritori potrebbe aver disturbato l’azione dei malviventi, costringendoli ad allontanarsi prima di portare a termine il loro intento.

Indagini della Polizia dopo l’esplosione dello sportello Atm

Dopo l’attentato ai danni dello sportello bancomat della Baps, gli investigatori hanno avviato le attività necessarie per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza presente nella zona, materiale ritenuto fondamentale per cercare di identificare gli autori dell’esplosione e ricostruire eventuali movimenti precedenti e successivi al raid. L’obiettivo delle indagini è stabilire se dietro l’episodio vi sia un tentativo di furto al bancomat oppure se l’azione abbia avuto altre finalità, analizzando ogni elemento raccolto durante i rilievi.

Quarto episodio simile nel Siracusano in un mese

L’esplosione di Lentini si inserisce in un quadro più ampio che desta attenzione sul territorio provinciale. Si tratta infatti del quarto episodio analogo registrato nel Siracusano nell’arco di un mese, con diversi attacchi compiuti ai danni di sportelli automatici. Una sequenza di eventi che ha portato le forze investigative a intensificare gli accertamenti per individuare eventuali collegamenti tra i diversi episodi e verificare la presenza di un possibile gruppo organizzato dedito agli assalti agli sportelli bancomat.