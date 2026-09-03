Sicilia, arrestato 20enne tedesco ricercato per tentato omicidio: si nascondeva in un pozzo luce di un B&B

Un ventenne tedesco ricercato per tentato omicidio volontario con lesioni personali gravi è stato arrestato dalla polizia in Sicilia, a Gela, dopo mesi di ricerche. Il giovane, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale distrettuale di Ellwangen, era ricercato dallo scorso maggio per un grave episodio avvenuto ad Aalen, in Germania. Per evitare la cattura, il ragazzo aveva cercato di nascondersi nel pozzo luce del bed and breakfast nel quale alloggiava, ma il tentativo di sottrarsi alle forze dell’ordine non è andato a buon fine. Gli agenti della polizia di Gela sono riusciti a individuarlo e ad arrestarlo. Dopo il fermo, il ventenne è stato portato in carcere. La sua posizione sarà ora valutata dalla Procura generale di Caltanissetta, nell’ambito delle procedure legate al provvedimento internazionale emesso dalle autorità giudiziarie tedesche.

L’arresto a Gela del giovane ricercato in Germania per tentato omicidio

La cattura del 20enne tedesco è avvenuta a Gela, dove il giovane aveva trovato temporaneamente rifugio. Gli investigatori sono riusciti a localizzarlo all’interno della struttura ricettiva nella quale soggiornava. Secondo quanto ricostruito, il ricercato aveva scelto un luogo insolito per tentare di sfuggire all’arresto: si era nascosto in un pozzo luce del B&B. Il nascondiglio non ha però impedito agli agenti di raggiungerlo e procedere all’esecuzione del provvedimento. L’arresto è arrivato al termine delle ricerche avviate dopo i fatti contestati dalle autorità tedesche, che avevano portato all’emissione di un mandato di arresto europeo nei confronti del giovane.