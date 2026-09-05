Sicilia ancora nella morsa degli incendi: roghi in diverse province, paura vicino alla fabbrica Condorelli

La Sicilia continua a fare i conti con l’emergenza incendi. Anche nella giornata di oggi numerosi roghi di vegetazione hanno richiesto un massiccio impiego di uomini e mezzi, con vigili del fuoco, personale forestale e volontari della Protezione civile regionale impegnati per contenere le fiamme e mettere in sicurezza le aree interessate. La situazione più complessa si è registrata nella provincia di Catania, dove diversi incendi sono divampati nel corso del pomeriggio, ma criticità sono state segnalate anche nel Trapanese, nel Nisseno e nel Ragusano. Una giornata caratterizzata da molteplici interventi, con squadre antincendio chiamate a operare in diversi territori per fronteggiare fronti di fuoco alimentati dalle condizioni climatiche favorevoli alla propagazione delle fiamme.

Il Catanese la provincia più colpita: paura a Belpasso vicino alla Condorelli

È stata la provincia di Catania a registrare il maggior numero di interventi nell’arco del pomeriggio. A Belpasso, un incendio di sterpaglie sviluppatosi in via Tintamagna ha creato particolare apprensione per la vicinanza alla storica fabbrica Condorelli. Le squadre di emergenza sono intervenute rapidamente per circoscrivere il fronte e impedire che il rogo potesse avvicinarsi ulteriormente alle strutture presenti nella zona. La presenza di vegetazione secca e le condizioni ambientali hanno reso necessario un intervento tempestivo per evitare l’estensione dell’incendio.

Altri incendi nel Catanese: interventi a Caltagirone, Calatabiano e Viagrande

Sempre nel territorio etneo sono stati registrati altri incendi di vegetazione. A Caltagirone i soccorritori sono intervenuti in contrada Molone e in via Antonio Barbara, dove le fiamme hanno interessato aree caratterizzate dalla presenza di vegetazione. Un altro rogo ha coinvolto Calatabiano, precisamente nella zona di contrada Serramanco, richiedendo l’intervento delle squadre antincendio. A Viagrande, invece, l’incendio sviluppatosi in via Muri Antichi è stato domato grazie all’azione coordinata degli operatori impegnati sul posto.

Emergenza anche nella Sicilia occidentale: fiamme vicino alle abitazioni nel Trapanese

La situazione non ha riguardato soltanto il versante orientale dell’Isola. Nella Sicilia occidentale, in particolare nella frazione di Fulgatore, nel territorio di Trapani, un incendio ha richiesto un importante dispiegamento di squadre per proteggere le abitazioni presenti nell’area. L’intervento si è concentrato sulla messa in sicurezza dei residenti e sul contenimento del fronte di fuoco, evitando che le fiamme potessero raggiungere le zone più vicine ai centri abitati.

Roghi anche nel Nisseno e nel Ragusano

Un altro fronte di incendio ha interessato il territorio di Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta, dove le squadre operative hanno lavorato per controllare l’avanzamento delle fiamme. Incendi segnalati anche nel Ragusano, lungo la strada provinciale tra Acate e Vittoria, dove la vegetazione è stata interessata da nuovi roghi. Anche in questo caso l’obiettivo principale dei soccorritori è stato quello di contenere la propagazione delle fiamme e garantire la sicurezza delle persone e delle infrastrutture presenti nelle vicinanze.