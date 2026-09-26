Sicilia, 325 nuovi autobus con i fondi Pnrr: investimento da 223 milioni per Palermo, Catania e Messina

La Sicilia rinnova il proprio trasporto pubblico locale con l’arrivo di 325 nuovi autobus finanziati attraverso le risorse del Pnrr, per un investimento complessivo di circa 222,9 milioni di euro. A comunicarlo è il senatore Nino Germanà, vicepresidente del gruppo Lega a Palazzo Madama, segretario regionale della Lega Sicilia e segretario della commissione Trasporti, che sottolinea il ruolo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini nella gestione delle risorse destinate alla mobilità. I nuovi mezzi sono già entrati in servizio nelle principali città dell’Isola: 125 autobus a Palermo, 122 a Catania e 78 a Messina. Un intervento che punta a modernizzare le flotte urbane, migliorare la qualità del servizio e offrire strumenti più efficienti a cittadini, studenti e pendolari siciliani.

Pnrr e trasporto pubblico: oltre 222 milioni per il rinnovo degli autobus in Sicilia

L’investimento rappresenta una delle principali operazioni di ammodernamento del trasporto pubblico locale siciliano realizzate attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le risorse europee vengono utilizzate per sostituire parte dei mezzi più datati con autobus di nuova generazione, destinati ai collegamenti urbani delle tre maggiori città dell’Isola. Secondo quanto dichiarato da Germanà, l’intervento riguarda direttamente alcune delle aree urbane con il maggior numero di utenti del servizio pubblico regionale. Palermo, Catania e Messina sono infatti i principali poli della mobilità siciliana e concentrano quotidianamente migliaia di spostamenti legati al lavoro, allo studio e alle attività quotidiane. Il rinnovo della flotta punta a garantire mezzi più moderni, affidabili e adeguati alle esigenze di una mobilità urbana in continua evoluzione.

Germanà: “risorse trasformate in servizi concreti per cittadini, studenti e pendolari”

Nel commentare l’arrivo dei nuovi autobus, il senatore Nino Germanà ha parlato di un risultato che, a suo avviso, dimostra l’efficacia della programmazione del Mit e dell’utilizzo dei fondi europei. “Un segnale straordinario di concretezza e attenzione per la Sicilia da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini. Con le risorse del Pnrr sono già in servizio nell’Isola ben 325 nuovi autobus per un investimento complessivo da circa 222,9 milioni di euro che vanno a rivoluzionare il Trasporto Pubblico Locale nelle città di Palermo (125), Catania (122) e Messina (78)”, ha dichiarato Germanà. Il parlamentare siciliano ha poi evidenziato il valore dell’intervento per la vita quotidiana dei cittadini: “è la conferma di come il lavoro della Lega al governo e la gestione efficiente dei fondi europei da parte del Mit sappiano trasformare le risorse in servizi concreti e moderni per cittadini, studenti e pendolari siciliani”.

La Lega rivendica il ruolo del Governo nei fondi per il Sud

Nel suo intervento, Germanà ha rimarcato il ruolo della Lega al Governo e la gestione delle risorse del Pnrr come strumenti per accelerare gli investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno. “Mentre altri si fermano alle parole, noi continuiamo a lavorare con la cultura del fare per il riscatto e la modernizzazione del Sud”, ha concluso il senatore. L’operazione sui nuovi autobus si inserisce dunque nel quadro degli interventi finanziati con le risorse europee destinate al miglioramento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, con particolare attenzione al rafforzamento della mobilità nelle regioni meridionali.