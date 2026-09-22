Serie tv “Madre Terra”, Canale 5 sceglie la Calabria: al via le riprese tra i borghi più belli della Regione. Trama e cast

Sono iniziate in Calabria le riprese di “Madre Terra – Il Segreto delle Origini”, la nuova serie televisiva targata Canale 5 che andrà in onda nella prossima stagione con sei serate da 100 minuti. La fiction è una coproduzione RTI e Aurora TV – Banijay, prodotta da Aurora TV, con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission. Protagonisti della serie sono Cristiano Caccamo ed Elda Pardo, con la regia di Cinzia TH Torrini. Dal 21 settembre la produzione sarà impegnata per circa sei settimane in diverse location calabresi, attraversando territori caratterizzati da mare, colline e paesaggi destinati a diventare parte integrante della narrazione.

La nuova serie porterà sul piccolo schermo alcuni dei luoghi più suggestivi della regione, trasformando la Calabria non soltanto in uno scenario, ma in un elemento centrale del racconto. Tra le location scelte figurano una storica tenuta agricola e residenziale del Seicento nella zona di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, caratterizzata da uno stile mediterraneo, e una prestigiosa dimora storica del XVIII secolo a Stignano, esempio significativo di architettura e arte barocca calabrese.

Le riprese coinvolgeranno inoltre le scogliere di Copanello di Stalettì e il Lungomare di Reggio Calabria, il cosiddetto “chilometro più bello d’Italia”, con la suggestiva Piazza Italia e i palazzi in stile Liberty. Il viaggio della produzione toccherà anche il profilo dei faraglioni dell’Ulivarella, sulla spiaggia della Tonnara di Palmi, le fiumare dell’Aspromonte grecanico e i borghi di Pentedattilo e Gerace. Non mancheranno i paesaggi agricoli simbolo della regione, con i grandi bergamotteti affacciati sullo Stretto di Messina e la Costa dei Gelsomini, tra Condofuri e Brancaleone.

La trama: una scienziata torna in Calabria alla ricerca delle proprie origini

Al centro di “Madre Terra – Il Segreto delle Origini” ci sono le vicende di Caterina, interpretata da Elda Pardo, una brillante scienziata cresciuta in Germania che torna in Calabria per guidare una sperimentazione su un innovativo farmaco antitumorale a base di bergamotto. Quello che inizialmente nasce come un viaggio professionale si trasforma presto in un percorso personale alla scoperta delle proprie radici. Il ritorno nella terra d’origine porterà Caterina a confrontarsi con il proprio passato e con verità rimaste nascoste per lungo tempo.

Nel percorso della protagonista entrerà anche Antonio, interpretato da Cristiano Caccamo. Tra i due nascerà un legame destinato a coinvolgerli nella scoperta di identità da ricostruire, segreti familiari e nuove consapevolezze. La serie intreccia così segreti familiari, passioni e lotte di potere, raccontando una storia nella quale la Calabria diventa anche il luogo della riscoperta delle proprie origini.

Accanto a Cristiano Caccamo ed Elda Pardo, nel cast figurano Giulio Beranek, Margareth Madè, Jeroen Engelsman, Mariasole Pollio, Giuseppe Pallone, Lorena Cacciatore, Chiara Ricci, Luca Capuano e Vincent Riotta. “Madre Terra – Il Segreto delle Origini” è una serie creata da Cinzia TH Torrini e Fabrizio Lucherini, con la sceneggiatura firmata insieme a Federico Fava, Valentina Zanella ed Enrica Accascina. Una produzione che punta a raccontare sul grande pubblico televisivo una Calabria fatta di paesaggi, storia e identità, attraverso una storia di misteri, ricerca scientifica e legami familiari.