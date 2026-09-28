Serie C, Dierre Basketball sontuosa all’esordio: i reggini sbancano Trapani

Inizio ad altissima intensità, 3-7 con Marcone che spezza il break. L’ex Catanzaro, nella folla del Palasport Siciliano, accorcia sul 5 a 7. Batalskyi fa vedere ottime qualità (5-11). La tripla di Davide Vozza significa 8 a 16 per Reggio. Fomba reagisce. Tanti rimbalzi in attacco per la Dierre (12-18). 14 a 18 al termine del primo quarto. Nel secondo periodo è ancora Marcone a dare la scossa da tre mentre Trapani spingeva per il pareggio. Batalsky firma il più dieci dalla lunga. Petrovic allunga ancora dopo una stoppata irregolare di Fomba. Miljianic prende in largo con una schiacciata, la Dierre vola.(18-30). Pace da respiro ai locali. 24 a 40 al termine del secondo periodo.

Magistrale gestione nel terzo quarto. Morale alto, palle recuperate, tiri piazzati e tanta fiducia fino al più venti. Trapani prova a scuotersi con Francesco Genovese. La Dierre è solida al rimbalzo e tremendamente concreta. Marcone dalla media conferma il 32 a 52. 32 a 55 con il bell’appoggio di Misolic, segue Petrovic in appoggio. 32 a 60 al termine del terzo quarto.

Il quarto periodo inizia con una tripla di Frisella. Il team di Valerio Napoli cerca una riscossa. Rizzo porta i suoi sul meno 15 con tanto orgoglio. In piena fase di rimonta, sul meno 11, il tecnico a Lazzari, pesa. Basilare il long-two di Marcone. La coppia Di Genova Rizzo non molla fino alla fine. Miljianic punisce la difesa trapanese in schiacciata. Il nuovo più 15 di Jovan Miljianic blinda il risultato. Trapani ha un ultimo sussulto con Frisella. Termina 71-79.

Virtus Trapani-Dierre Basketball Reggio Calabria 71-79 (14-18,10-22,8 20,19-19)

Virtus: Quartuccio 4, Rizzo 3, Genovese L. 11, Svoboda 9, Serse, Frisella 7, Lazzari 16, Pace 5, Dagdiug, Di Genova 8, Fomba 8. All. Valerio Napoli

Dierre: Pes, Giorgino 2, Petrovic 9, Vozza 4, Miljianic 16, Marcone 16, Natalini 7, Musolic 5, Indellicato 9. All Dario Lo Storto

Arbitri Palazzolo (Partinico) & Guzzardi (Palermo)