Serie C, Cosenza raggiunto dalla Scafatese: Clemente illude, Emmausso firma il pari con una magia su punizione

Termina in pareggio per 1-1 la sfida tra Cosenza e Scafatese, gara valida per la quinta giornata del Girone C di Serie C. Un match particolare sotto diversi aspetti, disputato non allo stadio “Marulla” ma sul campo neutro dello stadio Ezio Scida di Crotone e soprattutto a porte chiuse, una situazione che ha privato la partita della consueta cornice di pubblico. Senza il sostegno dei propri tifosi e con un fattore campo completamente neutralizzato, le due squadre si sono affrontate in una gara giocata soprattutto sul piano tattico e mentale, con il Cosenza capace di sbloccare il risultato nel primo tempo grazie al colpo di testa di Clemente, prima di subire il ritorno della Scafatese, che nella ripresa ha trovato il gol del definitivo pareggio con una splendida punizione dell’ex Emmausso.
Risultati Serie C Girone C, 5ª Giornata
Sabato 19 settembre
Ore 14.30
Cosenza-Scafatese 1-1
Sorrento-Bari 1-2
Ore 17.30
Audace Cerignola-Casertana
Savoia-Casarano
Ore 20.30
Altamura-Picerno
Catania-Barletta
Salernitana-Giugliano
Domenica 20 settembre
Ore 14.30
Monopoli-Crotone
Ore 15.00
Inter Under 23-Foggia
Ore 17.30
Potenza-Cavese
Classifica Serie C Girone C
- Sorrento 15*
- Bari 13*
- Casertana 11
- Potenza 10
- Audace Cerignola 9
- Picerno 9
- Casarano 9
- Monopoli 7
- Inter U23 7
- Scafatese 7*
- Catania 6
- Barletta 6
- Salernitana 6
- Cavese 5
- Savoia 5
- Foggia 5
- Altamura 4
- Giugliano 4
- Cosenza 2*
- Crotone -4 (-6)
* Una partita in più
Prossimo turno Serie C girone, 6ª giornata
Sabato 26 settembre
Ore 14.30
Crotone-Salernitana
Ore 17.30
Bari-Cosenza
Picerno-Audace Cerignola
Ore 20.30
Cavese-Savoia
Domenica 27 settembre
Ore 12.30
Barletta-Potenza
Casertana-Catania
Ore 14.30
Giugliano-Inter Under 23
Ore 17.30
Scafatese-Altamura
Ore 20.30
Casarano-Monopoli
Foggia Sorrento