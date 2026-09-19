Serie C, Cosenza raggiunto dalla Scafatese: Clemente illude, Emmausso firma il pari con una magia su punizione

Termina in pareggio per 1-1 la sfida tra Cosenza e Scafatese, gara valida per la quinta giornata del Girone C di Serie C. Un match particolare sotto diversi aspetti, disputato non allo stadio “Marulla” ma sul campo neutro dello stadio Ezio Scida di Crotone e soprattutto a porte chiuse, una situazione che ha privato la partita della consueta cornice di pubblico. Senza il sostegno dei propri tifosi e con un fattore campo completamente neutralizzato, le due squadre si sono affrontate in una gara giocata soprattutto sul piano tattico e mentale, con il Cosenza capace di sbloccare il risultato nel primo tempo grazie al colpo di testa di Clemente, prima di subire il ritorno della Scafatese, che nella ripresa ha trovato il gol del definitivo pareggio con una splendida punizione dell’ex Emmausso.

Risultati Serie C Girone C, 5ª Giornata

Sabato 19 settembre

Ore 14.30

Cosenza-Scafatese 1-1

Sorrento-Bari 1-2

Ore 17.30

Audace Cerignola-Casertana

Savoia-Casarano

Ore 20.30

Altamura-Picerno

Catania-Barletta

Salernitana-Giugliano

Domenica 20 settembre

Ore 14.30

Monopoli-Crotone

Ore 15.00

Inter Under 23-Foggia

Ore 17.30

Potenza-Cavese

Classifica Serie C Girone C

Sorrento 15* Bari 13* Casertana 11 Potenza 10 Audace Cerignola 9 Picerno 9 Casarano 9 Monopoli 7 Inter U23 7 Scafatese 7* Catania 6 Barletta 6 Salernitana 6 Cavese 5 Savoia 5 Foggia 5 Altamura 4 Giugliano 4 Cosenza 2* Crotone -4 (-6)

* Una partita in più

Prossimo turno Serie C girone, 6ª giornata

Sabato 26 settembre

Ore 14.30

Crotone-Salernitana

Ore 17.30

Bari-Cosenza

Picerno-Audace Cerignola

Ore 20.30

Cavese-Savoia

Domenica 27 settembre

Ore 12.30

Barletta-Potenza

Casertana-Catania

Ore 14.30

Giugliano-Inter Under 23

Ore 17.30

Scafatese-Altamura

Ore 20.30

Casarano-Monopoli

Foggia Sorrento