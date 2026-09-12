Serie C, Cosenza e Crotone non ingranano: solo pari contro Cavese e Savoia, la classifica resta precaria

La vittoria continua a non arrivare per Cosenza e Crotone. Dopo quattro giornate di campionato, le due formazioni calabresi sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale e devono accontentarsi di due pareggi che muovono solo parzialmente una classifica di Serie C ancora complicata. Un avvio difficile per entrambe le squadre, chiamate ora a invertire la rotta per risalire la graduatoria e trovare maggiore continuità dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative.

Cosenza, primo punto dopo tre sconfitte: 0-0 contro la Cavese

Il Cosenza riesce finalmente a cancellare lo zero dalla classifica conquistando il primo punto stagionale. I rossoblù hanno pareggiato 0-0 contro la Cavese, in una partita disputata a Crotone e a porte chiuse per le vicende legate allo stadio. Il risultato arriva dopo un avvio complicato caratterizzato da tre sconfitte consecutive, compreso il pesante poker subito a Catania nell’ultimo turno. Un pareggio senza reti che non risolve i problemi della squadra, ma rappresenta comunque un primo passo per muovere una classifica rimasta ferma per settimane. I Lupi dovranno ora cercare maggiore incisività offensiva e soprattutto la prima vittoria stagionale per allontanarsi dalle zone più delicate della graduatoria.

Crotone, secondo pareggio stagionale: Zunno salva i rossoblù nel finale

Un pareggio arriva anche per il Crotone, che conquista il secondo punto del proprio campionato grazie all’1-1 sul campo del Savoia. Una gara nella quale i pitagorici hanno trovato la rete del definitivo pari nel finale grazie a un calcio di rigore trasformato da Zunno. A differenza del Cosenza, il Crotone non parte da quota zero in classifica per quanto riguarda i risultati ottenuti sul campo, ma la graduatoria resta condizionata dalla penalizzazione che mantiene il segno negativo davanti al punteggio dei rossoblù. Il punto conquistato in trasferta rappresenta comunque un piccolo segnale di reazione, anche se la squadra è chiamata a trovare al più presto il primo successo per iniziare a recuperare terreno.

Risultati Serie C Girone C, 4ª Giornata

Venerdì 11 settembre

Ore 21:00

Altamura-Bari 0-3

Audace Cerignola-Giugliano 4-0

Casarano-Barletta 3-1

Salernitana-Potenza 4-2

Sabato 12 settembre

Ore 15:00

Cosenza-Cavese 0-0

Inter U23-Casertana 2-3

Savoia-Crotone 1-1

Ore 18:00

Catania-Scafatese

Monopoli-Foggia

Sorrento-Picerno

Classifica Serie C Girone C

Audace Cerignola 9 Picerno 9* Bari 9 Sorrento 9* Potenza 9 Casertana 8 Casarano 6 Barletta 5 Salernitana 5 Cavese 5 Savoia 4 Inter U23 4 Foggia 4* Altamura 4 Catania 3* Monopoli 3* Scafatese 2* Giugliano 1 Cosenza 1 Crotone 4 (-6)

*una partita in meno

Prossimo turno Serie C girone C, 5ª giornata

Martedì 15 settembre

Ore 18.30

Casertana-Altamura

Crotone-Inter U23

Giugliano-Cosenza

Picerno-Catania

Ore 21.00