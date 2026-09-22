Serie A2, Futura ancora ko: reggini sconfitti 2-5 da Sulmona

Seconda sconfitta consecutiva. Avvio diesel per la Cadi Antincendi Futura che cede il passo, al termine di una gara combattuta, e sicuramente in crescita rispetto alla prima uscita contro il quotato Sulmona. La svolta per gli ospiti è arrivata nella seconda parte di gara con tre gol in tre minuti che hanno spezzato in maniera decisiva la sfida.

Sulmona schiera il leggendario Mammarella in porta, Marlos, Nicolodi, Patricelli e Villa. I locali fanno esordire Honorio, assente per squalifica alla prima, Parisi tra i pali, Pizetta, Scopelliti e Cividini.

Si inizia con un palo di Honorio dopo 38 secondi. Tante azioni per la Futura: Scopelliti ,ancora Honorio, Cividini da un passo, il gol sembra nell’aria ma non arriva. Sulmona si rende pericolosa con Galliani. Il gol arriva su punizione con Eriel Pizetta protagonista. Il raddoppio è solo sfiorato con Cambareri. Parisi è stoico e decisivo per tre volte. Fa lo stesso Mammarella su Cividini da due passi. Lo show del portiere ospite è super prima su Cividini, poi su Pizetta poi su Mendes.

Un lancio verticale di Mammarella con 3.40 da giocare sblocca il risultato: lo stacco di testa di Michele Iervolino significa pareggio.

Sulmona avrà l’opportunità di pareggiare ma Cambareri salverà sulla linea di porta. Nel secondo tempo Pizetta ha una buona opportunità. Poco dopo effettua un ottimo salvataggio sulla linea, cosa che farà poco dopo in scivolata Cividini.

Il gol per il Sulmona è nell’aria e dalla tre quarto realizza Santoro. Sussulto locale su punizione con Cividini che segna su schema.

Parisi si supera per due volte, a Sulmona firma il break.

Prima un gol di vantaggio con Nicolodi, poi due con la serpentina di Villa.

In tre minuti i gol di vantaggio diventano 3, con la realizzazione di Santoro(2-5). La Cadi propone powerplay con Scopelliti aggiunto: tantissimi ed utili minuti in campo per il giovanissimo Lorenzo Honorio. Tanti tentativi per Pizetta e Cividini ma Mammarella, migliore in campo, regna. Sulmona vince, con merito.