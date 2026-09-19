Serataccia per il Catanzaro: un pasticcio difensivo regala 3 punti alla Sampdoria con l’uomo in meno | CLASSIFICA

Una serata da dimenticare per il Catanzaro che conferma il suo trend negativo fuori casa fatto di 4 sconfitte in altrettante partite giocate. Gara, quella contro la Sampdoria di questa sera, che era partita in discesa grazie a un autogol e che, dopo il pari, ha visto i calabresi giocare i 20 minuti finali sopra di un uomo. Due episodi favorevoli che i giallorossi non sono stati capaci di capitalizzare tornando da Genova con almeno 1 punto in tasca, beffati nel finale da un clamoroso errore che ha portato al 2-1 dei blucerchiati.

Parte bene la Sampdoria con Insigne che prima sfiora il super gol a giro, poi serve Abildgaard che trova la risposta di Pigliacelli, già provvidenziale poco prima su Henderson. Al 36′ si sveglia il Catanzaro: prima palo di Iemmello e poi grande parata di Vindahl su Mosti. Al 45’+2 i calabresi passano in vantaggio grazie all’autogol di Gartenmann. Nella ripresa la Sampdoria si scuote con Insigne: l’ex Napoli prima vede annullarsi il gol dal Var per fuorigioco, poi trova l’1-1 con il solito tiro a giro che batte Pigliacelli.

Al 64′ i blucerchiati restano in 10 per l’espulsione diretta di Abildgaard per un brutto fallo da dietro su Pafundi. All’81’ Pecorino spreca una ghiotta occasione a tu per tu con Vindahl. All”85′ la Sampdoria passa in vantaggio: erroraccio di Antonini, Candela si lascia anticipare da Begic che supera Pigliacelli e mette in rete il gol vittoria.

Risultati Serie B, 5ª giornata

Venerdì 18 settembre

Ore 20:30

Juve Stabia-Cesena 1-1

Sabato 19 settembre

Ore 15:00

Carrarese-Benevento 0-1

Cremonese-Entella 0-0

Palermo-Padova 2-1

Ore 17:15

Sampdoria-Catanzaro 2-1

Ore 19:30

Ascoli-Avellino

Domenica 20 settembre

Ore 15:00

Arezzo-Südtirol

Verona-L.R. Vicenza

Ore 17:15

Mantova-Pisa

Ore 19:30

Modena-Empoli

Classifica Serie B

Palermo 13* Mantova 10 Sudtirol 8 Avellino 7 Padova 7* Modena 7 Ascoli 7 Cesena 7* Benevento 7* Pisa 6 Empoli 6 Arezzo 6 Entella 5* Vicenza 5 Cremonese 5* Verona 4 Sampdoria 4 Catanzaro 3* Juve Stabia 3* Carrarese 1*

*Una partita in più

Prossimo turno Serie B, 6ª giornata

Venerdì 9 ottobre

Ore 20:30

Avellino-Sampdoria

Sabato 10 ottobre

Ore 15:00

Benevento-Cesena

Empoli-Palermo

Entella-Juve Stabia

Sudtirol-Ascoli

Ore 17:15

Vicenza-Pisa

Ore 19:30

Arezzo-Cremonese

Domenica 11 ottobre

Ore 15:00

Catanzaro-Mantova

Ore 17:15

Padova-Carrarese

Ore 19:30

Modena-Verona