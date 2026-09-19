Serataccia per il Catanzaro: un pasticcio difensivo regala 3 punti alla Sampdoria con l’uomo in meno | CLASSIFICA

Una serata da dimenticare per il Catanzaro che conferma il suo trend negativo fuori casa fatto di 4 sconfitte in altrettante partite giocate. Gara, quella contro la Sampdoria di questa sera, che era partita in discesa grazie a un autogol e che, dopo il pari, ha visto i calabresi giocare i 20 minuti finali sopra di un uomo. Due episodi favorevoli che i giallorossi non sono stati capaci di capitalizzare tornando da Genova con almeno 1 punto in tasca, beffati nel finale da un clamoroso errore che ha portato al 2-1 dei blucerchiati.
Parte bene la Sampdoria con Insigne che prima sfiora il super gol a giro, poi serve Abildgaard che trova la risposta di Pigliacelli, già provvidenziale poco prima su Henderson. Al 36′ si sveglia il Catanzaro: prima palo di Iemmello e poi grande parata di Vindahl su Mosti. Al 45’+2 i calabresi passano in vantaggio grazie all’autogol di Gartenmann. Nella ripresa la Sampdoria si scuote con Insigne: l’ex Napoli prima vede annullarsi il gol dal Var per fuorigioco, poi trova l’1-1 con il solito tiro a giro che batte Pigliacelli.
Al 64′ i blucerchiati restano in 10 per l’espulsione diretta di Abildgaard per un brutto fallo da dietro su Pafundi. All’81’ Pecorino spreca una ghiotta occasione a tu per tu con Vindahl. All”85′ la Sampdoria passa in vantaggio: erroraccio di Antonini, Candela si lascia anticipare da Begic che supera Pigliacelli e mette in rete il gol vittoria.
Risultati Serie B, 5ª giornata
Venerdì 18 settembre
Ore 20:30
Juve Stabia-Cesena 1-1
Sabato 19 settembre
Ore 15:00
Carrarese-Benevento 0-1
Cremonese-Entella 0-0
Palermo-Padova 2-1
Ore 17:15
Sampdoria-Catanzaro 2-1
Ore 19:30
Ascoli-Avellino
Domenica 20 settembre
Ore 15:00
Arezzo-Südtirol
Verona-L.R. Vicenza
Ore 17:15
Mantova-Pisa
Ore 19:30
Modena-Empoli
Classifica Serie B
- Palermo 13*
- Mantova 10
- Sudtirol 8
- Avellino 7
- Padova 7*
- Modena 7
- Ascoli 7
- Cesena 7*
- Benevento 7*
- Pisa 6
- Empoli 6
- Arezzo 6
- Entella 5*
- Vicenza 5
- Cremonese 5*
- Verona 4
- Sampdoria 4
- Catanzaro 3*
- Juve Stabia 3*
- Carrarese 1*
*Una partita in più
Prossimo turno Serie B, 6ª giornata
Venerdì 9 ottobre
Ore 20:30
Avellino-Sampdoria
Sabato 10 ottobre
Ore 15:00
Benevento-Cesena
Empoli-Palermo
Entella-Juve Stabia
Sudtirol-Ascoli
Ore 17:15
Vicenza-Pisa
Ore 19:30
Arezzo-Cremonese
Domenica 11 ottobre
Ore 15:00
Catanzaro-Mantova
Ore 17:15
Padova-Carrarese
Ore 19:30
Modena-Verona