Serataccia per il Catanzaro: un pasticcio difensivo regala 3 punti alla Sampdoria con l’uomo in meno | CLASSIFICA

I calabresi vanno in vantaggio con un autogol, poi subiscono il pari di Insigne e il colpo del ko da Begic nonostante l'uomo in più. Sono 4 sconfitte fuori casa in altrettante gare

Sampdoria-Catanzaro
Foto Instagram @USCatanzaro1929official

Una serata da dimenticare per il Catanzaro che conferma il suo trend negativo fuori casa fatto di 4 sconfitte in altrettante partite giocate. Gara, quella contro la Sampdoria di questa sera, che era partita in discesa grazie a un autogol e che, dopo il pari, ha visto i calabresi giocare i 20 minuti finali sopra di un uomo. Due episodi favorevoli che i giallorossi non sono stati capaci di capitalizzare tornando da Genova con almeno 1 punto in tasca, beffati nel finale da un clamoroso errore che ha portato al 2-1 dei blucerchiati.

Parte bene la Sampdoria con Insigne che prima sfiora il super gol a giro, poi serve Abildgaard che trova la risposta di Pigliacelli, già provvidenziale poco prima su Henderson. Al 36′ si sveglia il Catanzaro: prima palo di Iemmello e poi grande parata di Vindahl su Mosti. Al 45’+2 i calabresi passano in vantaggio grazie all’autogol di Gartenmann. Nella ripresa la Sampdoria si scuote con Insigne: l’ex Napoli prima vede annullarsi il gol dal Var per fuorigioco, poi trova l’1-1 con il solito tiro a giro che batte Pigliacelli.

Al 64′ i blucerchiati restano in 10 per l’espulsione diretta di Abildgaard per un brutto fallo da dietro su Pafundi. All’81’ Pecorino spreca una ghiotta occasione a tu per tu con Vindahl. All”85′ la Sampdoria passa in vantaggio: erroraccio di Antonini, Candela si lascia anticipare da Begic che supera Pigliacelli e mette in rete il gol vittoria.

Risultati Serie B, 5ª giornata

Venerdì 18 settembre

Ore 20:30

Juve Stabia-Cesena 1-1

Sabato 19 settembre

Ore 15:00

Carrarese-Benevento 0-1
Cremonese-Entella 0-0
Palermo-Padova 2-1

Ore 17:15

Sampdoria-Catanzaro 2-1

Ore 19:30

Ascoli-Avellino

Domenica 20 settembre

Ore 15:00

Arezzo-Südtirol
Verona-L.R. Vicenza

Ore 17:15

Mantova-Pisa

Ore 19:30

Modena-Empoli

Classifica Serie B

  1. Palermo 13*
  2. Mantova 10
  3. Sudtirol 8
  4. Avellino 7
  5. Padova 7*
  6. Modena 7
  7. Ascoli 7
  8. Cesena 7*
  9. Benevento 7*
  10. Pisa 6
  11. Empoli 6
  12. Arezzo 6
  13. Entella 5*
  14. Vicenza 5
  15. Cremonese 5*
  16. Verona 4
  17. Sampdoria 4
  18. Catanzaro 3*
  19. Juve Stabia 3*
  20. Carrarese 1*

*Una partita in più

Prossimo turno Serie B, 6ª giornata

Venerdì 9 ottobre

Ore 20:30

Avellino-Sampdoria

Sabato 10 ottobre

Ore 15:00

Benevento-Cesena
Empoli-Palermo
Entella-Juve Stabia
Sudtirol-Ascoli

Ore 17:15

Vicenza-Pisa

Ore 19:30

Arezzo-Cremonese

Domenica 11 ottobre

Ore 15:00

Catanzaro-Mantova

Ore 17:15

Padova-Carrarese

Ore 19:30

Modena-Verona

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