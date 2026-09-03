Scuole più sicure a Taurianova, interventi nel plesso di Amato: rifatti intonaci, palestra e ambienti interni

Sicurezza degli edifici scolastici e tutela del benessere degli alunni al centro dell’azione dell’Amministrazione comunale, che ha avviato una serie di interventi nei plessi cittadini dopo una fase di ricognizione delle principali criticità. Tra le strutture interessate dai primi lavori c’è la scuola primaria e dell’infanzia di Amato, a Taurianova, dove durante l’estate sono stati realizzati interventi di ripristino per eliminare problematiche che da tempo riguardavano la sicurezza degli ambienti. Sin dall’insediamento, l’amministrazione ha indicato la riqualificazione e la sicurezza delle scuole come una delle proprie priorità. A partire dal 3 giugno 2026 sono stati effettuati sopralluoghi in tutti gli istituti scolastici cittadini, con l’obiettivo di individuare le situazioni più urgenti e programmare gli interventi sulla base delle risorse disponibili e delle necessità riscontrate.

Considerata la quantità delle criticità emerse e i tempi ristretti a disposizione, l’amministrazione ha scelto di intervenire inizialmente nei plessi che presentavano le condizioni più problematiche. Tra questi la scuola primaria e dell’infanzia di Amato, dove erano presenti evidenti distacchi di intonaco che rappresentavano una criticità per la sicurezza degli studenti. Durante i mesi estivi sono stati quindi eseguiti lavori di rifacimento e ripristino dell’intonaco, interventi che hanno interessato quasi l’intero perimetro dell’edificio. L’obiettivo dell’amministrazione è completare le parti ancora mancanti entro il prossimo anno.

Le opere hanno riguardato anche altri spazi del plesso. Nella palestra è stata rimossa la muffa ed è stata effettuata la ritinteggiatura delle pareti, mentre interventi analoghi hanno interessato anche l’aula della scuola dell’infanzia, dove erano state riscontrate problematiche simili.

Pulizia straordinaria e nuova cisterna per garantire l’acqua

Al termine dei lavori è stata effettuata una pulizia straordinaria dell’intero plesso, accompagnata dalla sanificazione dei locali, con l’obiettivo di restituire agli alunni e al personale scolastico ambienti più salubri e adeguati allo svolgimento delle attività didattiche. Tra gli interventi programmati figura inoltre l’installazione di una cisterna per l’accumulo idrico, una soluzione pensata per garantire la continuità dell’erogazione dell’acqua anche in caso di eventuali disservizi ed evitare il ripetersi di situazioni che in passato avevano portato all’interruzione delle attività scolastiche. Nei prossimi giorni saranno forniti ulteriori aggiornamenti sugli interventi effettuati e su quelli programmati negli altri istituti cittadini. Particolare attenzione sarà riservata alla scuola di San Martino, dove sono state individuate criticità che hanno richiesto un intervento urgente.

L’assessore all’Istruzione Anna Raso ha ringraziato quanti hanno collaborato alla realizzazione degli interventi, sottolineando il valore del lavoro svolto in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. “Nella qualità di Assessore all’Istruzione – dichiara Anna Raso – desidero ringraziare gli assessori Sicari e Siclari, il Presidente del Consiglio Comunale Marcello Carlo Romeo e i consiglieri Gallo, Savoia e Timpano per l’attenzione, l’interesse e la piena collaborazione dimostrati. Un ringraziamento particolare va all’Area Tecnica, a tutti i lavoratori e alle lavoratrici che, con impegno e instancabilità, hanno operato affinché gli interventi di ripristino e le attività di pulizia potessero essere completati prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. La sicurezza dei nostri bambini viene prima di tutto. È questo il principio che ha guidato le nostre scelte e il nostro lavoro, con l’obiettivo di consegnare agli alunni ambienti più sicuri, salubri e adeguati.”

Il sindaco Domenico Romeo ha evidenziato come il percorso di manutenzione e verifica delle scuole cittadine continuerà anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di affrontare progressivamente tutte le criticità presenti. “Il lavoro non si ferma qui: sappiamo che c’è ancora molto da fare, ma continueremo a monitorare costantemente le condizioni degli edifici scolastici e a programmare gli interventi necessari” aggiunge il Sindaco Domenico Romeo. L’amministrazione comunale conferma dunque l’impegno a proseguire nel piano di controllo e riqualificazione degli istituti, con l’obiettivo di garantire agli studenti ambienti sempre più sicuri e funzionali.