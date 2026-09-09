Reggio Calabria, torna lo Scuolabus ATAM: meno corse in auto e più tempo per le famiglie

Ogni mattina per tante famiglie la giornata inizia con una vera e propria corsa contro il tempo: organizzare gli orari dei figli, raggiungere la scuola, affrontare il traffico cittadino e conciliare gli impegni lavorativi può diventare un impegno complesso. Per questo ATAM Reggio Calabria ripropone il servizio Scuolabus, pensato per rendere più semplice e ordinata la gestione quotidiana degli spostamenti degli studenti. Il servizio permette ai bambini e ai ragazzi di raggiungere la scuola e rientrare a casa attraverso un sistema di trasporto dedicato, offrendo alle famiglie una soluzione pratica e sicura per affrontare il tragitto casa-scuola. L’obiettivo è ridurre lo stress organizzativo dei genitori e garantire agli studenti un viaggio pensato appositamente per le loro esigenze.

Meno auto, meno stress e più tempo per la famiglia

Lo Scuolabus ATAM nasce come un supporto concreto per chi ogni giorno deve incastrare scuola, lavoro, appuntamenti e impegni familiari. Affidarsi al servizio significa avere una preoccupazione in meno e poter contare su un collegamento dedicato per accompagnare i propri figli durante il percorso scolastico. “Meno corse in auto. Meno stress. Più tempo per te e per la tua famiglia”: è questo il messaggio alla base della nuova promozione del servizio, che punta a valorizzare non soltanto l’aspetto logistico, ma anche il tempo recuperato dalle famiglie nella gestione della routine quotidiana. Il viaggio verso la scuola diventa così una parte integrante dell’esperienza scolastica, con un servizio pensato per accompagnare gli studenti in modo organizzato e funzionale.

Come richiedere il servizio Scuolabus ATAM

Per accedere allo Scuolabus ATAM è possibile presentare la richiesta direttamente online attraverso la piattaforma dedicata. L’azienda di trasporto pubblico invita le famiglie interessate ad affrettarsi, perché i posti disponibili sono limitati. Tutte le informazioni sul servizio, le modalità di adesione e la procedura per inoltrare la richiesta sono disponibili sul sito ufficiale dell’Atam. Con lo slogan “La scuola inizia dal viaggio”, ATAM conferma il proprio impegno nel fornire servizi rivolti alla comunità e alle famiglie, mettendo al centro la mobilità scolastica e la qualità della vita quotidiana dei cittadini.