Scuola, l’assessore Turano incontra i presidi dell’Agrigentino

Patti educativi di comunità per contrastare povertà educativa e dispersione scolastica, tutela delle eccellenze, valorizzazione del merito, didattica innovativa fuori dalle classi, tempo pieno e potenziamento di infrastrutture e servizi agli studenti, a partire dalle mense scolastiche. E ancora collaborazione interistituzionale e una governance capace di raccogliere criticità e suggerimenti, grazie a un metodo rodato basato su ascolto e dialogo con chi lavora nel mondo della scuola. Sono alcuni dei temi emersi a Favara, nell’Agrigentino, durante l’incontro promosso da Regione e Usr Sicilia con i presidi della provincia.

Dopo Caltanissetta, Enna, Trapani, Palermo, Ragusa, Siracusa e Catania, l’assise con i dirigenti scolastici per inaugurare l’anno scolastico, confermata per il secondo anno consecutivo dall’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano, si concluderà giovedì a Messina con i presidi della provincia.

Il ciclo di incontri nei territori, pensato per raccogliere riflessioni e proposte, culminerà negli Stati generali della scuola siciliana

Il ciclo di incontri nei territori, pensato per raccogliere riflessioni e proposte, culminerà negli Stati generali della scuola siciliana, in programma il 14 e 15 ottobre a Palermo. Ad accogliere l’assessore Turano sono stati gli studenti dell’IIS Ambrosini-King di Favara, diretto da Mirella Vella, mentre a fare gli onori di casa è stato il dirigente dell’Ambito territoriale di Agrigento, Calogero Alberto Petix.

“La comunità scolastica dell’Agrigentino ha posto temi importanti, dall’edilizia scolastica alla povertà educativa. Con l’ultimo avviso da 15 milioni di euro per mense, palestre, auditorium, spazi comuni e laboratori – ha sottolineato Turano – sale a quota 68 milioni di euro l’ammontare delle risorse destinate a questo genere di interventi. Sulla manutenzione straordinaria degli edifici scolastici abbiamo investito quasi 24 milioni di euro, fermo restando che la competenza è degli enti locali proprietari delle scuole, e nella prossima legge di bilancio, a dicembre, metteremo nuove risorse. Posso inoltre assicurare che nel ddl di variazione di bilancio, all’esame dell’Ars, abbiamo già previsto risorse per l’efficientamento energetico, per i condizionatori nelle scuole e per l’incremento del fondo di funzionamento delle scuole”.

Il dirigente dell’Ambito territoriale di Agrigento, Calogero Alberto Petix, ha osservato: “chi vive la scuola ogni giorno conosce i problemi molto prima di chi è chiamato a decidere, e spesso ne intravede già le soluzioni. Incontri come quello di oggi servono proprio a far sì che l’agenda delle istituzioni sia costruita a partire da ciò che emerge dai territori, e non calata su di essi. È la condizione perché le risorse investite si traducano davvero in risultati per studenti e famiglie”. L’ultima tappa del viaggio, che ha toccato tutte le province dell’Isola, è in programma al Palacultura di Brolo alle 10 di giovedì 1 ottobre, quando l’assessore Turano incontrerà i dirigenti della provincia di Messina.