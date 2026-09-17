Scuola, la proposta del M5S Ars: “20 milioni agli istituti per l’efficientamento energetico”

20 milioni di euro per consentire agli istituti scolastici di ogni ordine e grado ricadenti in Sicilia di installare impianti fotovoltaici o migliorare l’efficientamento energetico con impianti di ultima generazione, riducendo i costi per l’approvvigionamento energetico. Lo prevede un emendamento aggiuntivo alle variazioni al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2026, a firma del deputato regionale del Movimento 5 Stelle Lidia Adorno, unitamente al collega parlamentare dell’Ars Nuccio Di Paola.

“In un momento in cui anche il nostro sistema scolastico sta risentendo del caro energia – spiegano Adorno e Di Paola – poter dare un sostegno a ciascun istituto per ridurre il più possibile le spese per le bollette della luce, migliorando la qualità della vita scolastica, avrebbe una ricaduta assolutamente positiva per i nostri studenti”, – concludono.