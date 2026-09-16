Scuola, in Sicilia crollano gli iscritti: sempre meno alunni tra i banchi per il calo delle nascite

Sono sempre meno gli alunni nelle scuole siciliane e la contrazione demografica comincia a riflettersi in modo evidente anche tra i banchi. Nell’anno scolastico 2026/2027 frequentano le scuole dell’Isola 639.929 studenti, distribuiti in 34.864 classi. Particolarmente significativo è il dato delle nuove coorti: gli iscritti al primo anno della Scuola primaria sono 37.075, a fronte dei 41.948 iscritti al primo anno della secondaria di primo grado e dei 41.017 della secondaria di secondo grado. Pur trattandosi di generazioni differenti e quindi non direttamente assimilabili a una serie storica, la minore consistenza degli ingressi nella primaria costituisce un segnale che non può essere sottovalutato.

A richiamare l’attenzione sul fenomeno è il Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani, secondo cui il calo degli iscritti non può essere considerato soltanto una questione di organici e numero di classi. La Sicilia, infatti, continua a perdere popolazione: diminuiscono le nascite e molti giovani lasciano l’Isola per trasferirsi in altre regioni.

“La Scuola – dice il Coordinamento – sta registrando oggi gli effetti di una trasformazione demografica maturata negli anni precedenti. Alla fine del 2024 la Sicilia contava 4.787.390 residenti, 9.969 in meno rispetto all’anno precedente, mentre le nascite erano scese a 33.660, con una diminuzione di 1.829 unità in un solo anno. A questo andamento si aggiunge la mobilità verso le altre regioni: nel 2025 il saldo migratorio interno della Sicilia è risultato negativo per circa undicimila persone. “Il dato scolastico diventa così un indicatore anticipatore della struttura demografica della Sicilia“, dice il presidente del Coordinamento, Romano Pesavento.

“Non si tratta soltanto di stabilire quante classi formeremo nei prossimi anni” aggiunge. Il tema emerge con particolare evidenza proprio all’avvio dell’anno scolastico, quando a Palermo restano difficoltà legate al personale Ata, al sostegno e all’assistenza agli studenti con disabilità. Nel capoluogo centinaia di alunni aventi diritto al servizio Asacom sarebbero ancora in attesa dell’operatore.

“Una Scuola con meno iscritti continua ad avere plessi da aprire, edifici da mantenere, attività di vigilanza da assicurare, segreterie da far funzionare e servizi individuali da garantire“, osserva Pesavento. Per il presidente del Cnddu, occorre quindi una programmazione che tenga conto degli effetti dello spopolamento, evitando che nei territori più fragili la diminuzione degli studenti si traduca anche in una progressiva riduzione dei servizi.