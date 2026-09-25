Scuola, il M5S attacca il Governo: “tagliare i fondi al Ponte sullo Stretto per investire in sanità e studenti”

La scuola italiana torna al centro del confronto politico nazionale. A intervenire è Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Esteri alla Camera, che ha criticato la linea del Governo sui provvedimenti dedicati al mondo dell’istruzione, chiedendo un cambio di strategia basato su maggiori investimenti e nuove risorse. Parlando con i cronisti fuori da Montecitorio, Silvestri ha dichiarato che il sistema scolastico non avrebbe bisogno di nuovi interventi considerati soltanto simbolici, ma di finanziamenti strutturali capaci di incidere concretamente sulla qualità dell’istruzione, sul personale e sui servizi destinati agli studenti. Nel suo intervento, il deputato pentastellato ha inoltre collegato il tema della scuola a quello delle priorità economiche del Paese, indicando tra le possibili fonti di risparmio il ridimensionamento delle spese destinate al Ponte sullo Stretto e agli investimenti nel settore della difesa.

Silvestri (M5S): “la scuola non ha bisogno di decreti inutili e ideologici”

“La scuola non ha bisogno di decreti inutili e ideologici, ma di risorse vere” ha dichiarato Francesco Silvestri. La frase sintetizza la posizione del Movimento 5 Stelle, che da tempo pone al centro del proprio programma politico la richiesta di maggiori fondi per il sistema pubblico dell’istruzione, con particolare attenzione agli stipendi del personale scolastico, all’edilizia, agli strumenti didattici e ai servizi per studenti e famiglie. Secondo Silvestri, il tema della scuola dovrebbe essere affrontato attraverso una programmazione economica di lungo periodo e non soltanto attraverso interventi normativi. Il dibattito sull’istruzione in Italia riguarda diversi aspetti: dalla necessità di contrastare la dispersione scolastica alla riduzione dei divari territoriali, passando per la sicurezza degli edifici scolastici e il rafforzamento dell’offerta formativa.

Il M5S propone di spostare risorse verso scuola, sanità e caro carburanti

Nel suo intervento Silvestri ha indicato una precisa impostazione politica: ridurre alcune voci di spesa considerate non prioritarie per destinare maggiori risorse ai servizi pubblici. “Da Nova arriva la proposta del M5s di tagliare le spese folli sul ponte di Messina e le spese del riarmo e investire in sanità e caro carburanti” ha affermato il capogruppo del Movimento 5 Stelle. La proposta si inserisce nel più ampio confronto sulle scelte di bilancio dello Stato e sulla distribuzione delle risorse pubbliche. Al centro della discussione ci sono infatti le priorità da finanziare nei prossimi anni: infrastrutture, welfare, sanità, istruzione e sicurezza. Il tema delle coperture economiche rappresenta uno dei principali punti di scontro tra maggioranza e opposizione. Ogni scelta di investimento comporta infatti la necessità di individuare risorse adeguate, attraverso nuove entrate, revisione della spesa o una diversa allocazione dei fondi disponibili.

Ponte sullo Stretto, il nuovo fronte dello scontro politico

Le parole di Silvestri riportano nuovamente il Ponte sullo Stretto al centro del dibattito nazionale. La grande infrastruttura, destinata a collegare Calabria e Sicilia, è uno dei progetti più discussi della politica italiana. Il Governo ha indicato la realizzazione dell’opera come una priorità strategica per il Mezzogiorno e per il potenziamento dei collegamenti nel Mediterraneo. Il Movimento 5 Stelle, invece, continua a manifestare una posizione critica, sostenendo che le risorse destinate al Ponte potrebbero essere utilizzate per altri settori ritenuti più urgenti, come sanità, scuola e sostegno alle famiglie. La contrapposizione riguarda quindi non soltanto l’opportunità tecnica dell’opera, ma anche la scelta politica su come utilizzare le risorse pubbliche disponibili.

Il dibattito sulle grandi opere e gli investimenti nel Mezzogiorno

Il confronto sul Ponte sullo Stretto si inserisce in una discussione più ampia sul futuro delle infrastrutture italiane. I sostenitori del progetto evidenziano il possibile impatto sull’economia del Sud, sulla mobilità ferroviaria e stradale e sulla capacità dell’Italia di rafforzare il proprio ruolo nei collegamenti europei e mediterranei. I critici, invece, sottolineano la necessità di destinare maggiori fondi alla manutenzione delle infrastrutture esistenti, ai servizi pubblici essenziali e alla riduzione dei divari territoriali. Il tema coinvolge direttamente anche la Calabria e la Sicilia, regioni dove il sistema dei trasporti e dei collegamenti rappresenta da anni una delle principali questioni di sviluppo economico.

Scuola e risorse: le richieste del Movimento 5 Stelle

La posizione espressa da Silvestri richiama alcune delle principali richieste avanzate dal Movimento 5 Stelle sul comparto scolastico. Tra le priorità indicate dal partito figurano maggiori investimenti nella scuola pubblica, il rafforzamento dei servizi per studenti e famiglie, il miglioramento delle condizioni del personale e una maggiore attenzione alle aree del Paese dove permangono difficoltà strutturali. Il tema delle risorse economiche resta però il nodo centrale. Il finanziamento della scuola, così come quello della sanità e degli altri servizi pubblici, dipende dalle scelte complessive di bilancio e dalle disponibilità finanziarie dello Stato.

“Dobbiamo voltare pagina”: il messaggio politico del M5S

Silvestri ha concluso il suo intervento ribadendo la necessità di un cambio di indirizzo nelle politiche economiche. “Dobbiamo voltare pagina e farlo presto” ha dichiarato il deputato del Movimento 5 Stelle. La frase racchiude la critica dell’opposizione alla gestione delle priorità del Governo e la richiesta di concentrare maggiormente le risorse su settori considerati fondamentali per la vita quotidiana dei cittadini. La scuola, la sanità, il costo dell’energia e dei carburanti restano dunque al centro dello scontro politico, mentre il Ponte sullo Stretto continua a rappresentare uno dei simboli più rilevanti del confronto sulle scelte strategiche per il futuro dell’Italia.