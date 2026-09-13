Scuola, domani riparte l’anno scolastico in tutta Italia: 8 milioni di studenti tornano in classe

Dopo le prime ripartenze di settembre, la campanella suonerà in quasi tutte le regioni: in Calabria, Sicilia e altre sei regioni lezioni al via martedì 15 settembre, mentre la Puglia chiuderà il calendario il 17

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Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Da domani inizia in tutta Italia il nuovo anno scolastico che vedrà impegnati circa 8 milioni di studenti fino al prossimo giugno. A parte alcuni sindaci che hanno pubblicato delle ordinanze per rinviare di qualche giorno l’inizio dell’anno scolastico per via del caldo, che in questi giorni si è nel frattempo attenuato, le lezioni sono riprese il 7 settembre a Bolzano, poi il 10 è stata la volta di Veneto, Valle d’Aosta e a Trento: circa 530 mila in Veneto, oltre 15mila in Valle d’Aosta, 66mila e trecento circa a Trento. Da domani si torna in classe in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte e Umbria e Lombardia. Martedì 15 settembre sarà la volta di un gruppo numeroso formato da Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana.

Il giorno seguente, mercoledì 16 settembre, riprenderanno le lezioni in Abruzzo, Basilicata e Sardegna. A chiudere formalmente questa lunga catena d’avvio sarà infine la Puglia, dove il primo suono della campanella è programmato per giovedì 17 settembre. In base all’autonomia scolastica gli istituti possono variare il calendario modificando i giorni di inizio o fine lezioni stabiliti dalla Regione, purché rispettino il limite minimo di 200 giorni di lezione all’anno fissato dalla legge nazionale.

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