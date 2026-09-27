Scuola di teatro, canto e arti sceniche: a Pellaro si torna a lezione | FOTO

A Pellaro il sipario torna ad alzarsi sulla formazione artistica. Il 3 ottobre, alle 17.30, alla Lega Navale Italiana – sezione Reggio Calabria Sud, ripartono le attività della Scuola di Teatro, Canto e Arti Sceniche, il progetto nato dall’incontro tra il Teatro Proskenion e Mousikè e giunto al suo secondo anno. Alla guida della scuola ci sono Vincenzo Mercurio, direttore del Teatro Proskenion, e Caterina Verduci, direttrice di Mousikè. Un percorso rivolto a bambini, adolescenti e adulti, che mette insieme teatro, canto, musica, movimento e arti sceniche e che quest’anno consolida anche la collaborazione con la Lega Navale Reggio Calabria Sud, destinata a diventare la sede delle attività formative e di una serie di iniziative culturali aperte al territorio.

Una scuola per tutte le età

La scuola propone un percorso formativo articolato per fasce d’età, con l’obiettivo di offrire a bambini, ragazzi e adulti la possibilità di avvicinarsi al teatro, al canto e alle arti sceniche attraverso un’esperienza continuativa. “Siamo entusiasti di ricominciare e di poter offrire a tutti la possibilità di praticare il teatro e il canto come discipline di espressione creativa” – spiegano Mercurio e Verduci – “significa costruire una continuità educativa che fortifica apprendimento e trasmissione di un metodo“.

Il progetto nasce infatti dalla volontà di costruire uno spazio nel quale la pratica artistica sia anche occasione di formazione, relazione e confronto, mettendo in dialogo esperienze diverse e rivolgendosi a partecipanti di età differenti.

La collaborazione con la Lega Navale di Reggio Calabria Sud

La “casa” che ospiterà la scuola sarà la Lega Navale Italiana – Reggio Calabria Sud, che ha scelto di dare continuità alla collaborazione avviata lo scorso anno.

A maggio, infatti, la sede della Lega Navale aveva ospitato lo spettacolo conclusivo della scuola, “Novecento, il terzo gradino”, tratto dal romanzo di Alessandro Baricco. Da quell’esperienza è nata la volontà di proseguire il rapporto, mettendo a disposizione le sale della struttura per le attività scolastiche e costruendo un programma di iniziative artistiche e culturali rivolte anche al territorio.

Il percorso nasce dalle esperienze artistiche e pedagogiche di Mercurio e Verduci e si sviluppa in collaborazione con il presidente della Lega Navale Reggio Calabria Sud, dott. Massimo Mucciola. La collaborazione prevede anche la realizzazione di iniziative artistiche e culturali aperte al territorio. Molti degli eventi saranno legati al mare, alla sua cultura e al rapporto che unisce la comunità alla costa.

“Credo fermamente in progetti come questo“, dichiara il presidente Mucciola. “La Lega Navale è un luogo in cui le persone possono incontrarsi, imparare e condividere esperienze. Sono lieto che due nostri soci, Vincenzo Mercurio e Caterina Verduci, portino qui le loro competenze e la loro passione. Insieme vogliamo dare vita anche a eventi che raccontino il mare attraverso il teatro, la musica e le arti sceniche, coinvolgendo bambini, ragazzi e adulti“.

Il calendario dei corsi

Le attività sono organizzate in base all’età e all’esperienza maturata dagli allievi. Il mercoledì sarà dedicato ai bambini che iniziano il percorso, mentre il giovedì sarà riservato ai bambini che hanno frequentato la scuola durante il precedente anno e agli adolescenti. Il venerdì sarà invece dedicato agli adulti.

Mercoledì

Prima classe bambini , dalle 16.30 alle 18.00: 5-7 anni

, dalle 16.30 alle 18.00: Prima classe bambini, dalle 18.00 alle 19.30: 8-11 anni

Giovedì

Seconda classe bambini , dalle 16.30 alle 18.00

, dalle 16.30 alle 18.00 Seconda classe adolescenti, dalle 18.00 alle 19.30: 12-15 anni

Venerdì

Adulti, dalle 19.00 alle 20.30: dai 16 anni in poi

La direzione artistica e il corpo docente

La direzione della scuola è affidata a Vincenzo Mercurio e Caterina Verduci, che si occupano rispettivamente di teatro e canto, affiancati da un team di professionisti di teatro, teatro danza, musica, canto e arti performative. Il percorso prevede anche studi intensivi e dimostrazioni di lavoro dedicate agli allievi e a partecipanti esterni.

Mercurio fa parte del Teatro Proskenion dal 2000 e dal 2014 ne è direttore. Nel corso della sua attività ha partecipato a produzioni teatrali, attività di ricerca e incontri internazionali, collaborando anche all’organizzazione dell’Università del Teatro Eurasiano, diretta da Eugenio Barba. Come attore, musicista e regista ha lavorato a numerose produzioni del Teatro Proskenion e ha coordinato e diretto progetti e festival di teatro in Calabria, oltre a diversi progetti di teatro comunitario realizzati presso istituti penitenziari e centri per persone diversamente abili.

Caterina Verduci ha svolto attività concertistica, coltivando parallelamente l’interesse per la musica popolare e folklorica. Ha frequentato il corso di alto perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia Opera Studio, ha debuttato nel ruolo di Norina nel Don Pasquale di Donizetti al Teatro A. Rendano di Cosenza e ha interpretato il ruolo di Najade in Ariadne auf Naxos di Richard Strauss presso il Foyer Montserrat Caballé dell’Opéra Nice Côte d’Azur. Nel 2017 è stata selezionata da Luciana Serra per il Laboratorio sulla vocalità donizettiana presso la Fondazione Donizetti di Bergamo e l’Accademia Teatro alla Scala di Milano. Dal 2020 è docente di musica presso la scuola secondaria di primo grado.

L’arte come allenamento al sogno

Nella proposta formativa della scuola l’arte viene intesa anche come uno spazio per sviluppare immaginazione e creatività. “E’ quella forza che possediamo – sottolinea Mercurio – e che ci permette di pensare che nulla è impossibile“. Verduci aggiunge: “Proskenion e Mousikè continueranno a costruire una realtà comune per formare artisti e persone consapevoli“.

Il progetto prosegue così il percorso avviato lo scorso anno a Pellaro, mettendo insieme le esperienze del Teatro Proskenion e di Mousikè e la collaborazione con la Lega Navale Reggio Calabria Sud, con un programma che affianca formazione artistica, attività culturali e iniziative aperte al territorio.