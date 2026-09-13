Scuderia Aspromonte, Luca Ligato torna protagonista alla Coppa Nissena: grande prova nel Campionato italiano Supersalita

Si è disputata domenica 13 settembre la Coppa Nissena, prova conclusiva del Campionato Italiano Supersalita, uno degli appuntamenti più attesi della stagione motoristica nazionale. A Caltanissetta, per i colori della Scuderia Aspromonte, è tornato in gara il pilota reggino Luca Ligato, autore di una prestazione di grande livello in una competizione resa ancora più complessa dalle condizioni meteo. Dopo una sola manche disputata, con la seconda annullata a causa della pioggia, Ligato ha infatti conquistato il quarto posto nella difficile classe E2SC 2000, risultando inoltre il secondo classificato tra le vetture equipaggiate con motore aspirato al volante della sua Osella Pa21s-Honda.

Il risultato assume un valore ancora maggiore considerando il lungo periodo di assenza dalle competizioni motoristiche. Gli impegni lavorativi sempre più intensi avevano infatti costretto Luca Ligato a ridurre la propria presenza sui tracciati, ma il talento del pilota reggino è rimasto intatto. Al rientro in gara, Ligato ha ritrovato immediatamente gli automatismi della guida, dimostrando velocità, precisione e grande feeling con la vettura. Fondamentale, come sempre, anche il supporto del papà Rocco Ligato, al suo fianco in questa nuova esperienza agonistica.

Un palmares importante e l’obiettivo di tornare protagonista nel 2027

La prestazione ottenuta alla Coppa Nissena riaccende le aspettative per il futuro. Luca Ligato vanta già un palmares di grande prestigio, con la conquista di due titoli italiani di gruppo CN nel 2016 e nel 2017, risultati che lo hanno consacrato tra i protagonisti delle cronoscalate italiane. L’auspicio della Scuderia Aspromonte è ora quello di poter costruire un programma agonistico più continuativo per il 2027, così da permettere al pilota reggino di tornare a valorizzare ulteriormente il proprio talento e arricchire un percorso sportivo già ricco di successi.

La società sportiva ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto a Caltanissetta, sottolineando il valore della prestazione arrivata in un contesto altamente competitivo e dopo un periodo lontano dalle gare. A Luca Ligato sono arrivati i complimenti dell’intero direttivo della Scuderia Aspromonte, guidato dal presidente Lello Pirino, per la prova positiva disputata alla Coppa Nissena e per aver riportato nuovamente i colori reggini ai vertici delle competizioni motoristiche.