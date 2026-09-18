Scopelliti parla ai giovani: “siete l’avanguardia”. Meloni bis alle elezioni e rilancia sul Presidente della Repubblica di destra

“I giovani sono l’avanguardia“. Un messaggio chiaro quello lanciato da Giuseppe Scopelliti nell’ambito della festa della giovanile di Fratelli d’Italia, Gioventù Nazionale. L’ex sindaco di Reggio Calabria ha sottolineato l’importanza dei giovani nelle dinamiche elettorali che porteranno, a suo dire, verso un secondo mandato per Giorgia Meloni, primo presidente donna e di destra d’Italia. Ma non solo. Secondo Scopelliti i tempi sono maturi anche per avere, nel 2029, un Presidente della Repubblica di destra.

“Questa campagna elettorale che si apre, che è già partita, che è una campagna elettorale lunga, ma straordinariamente bella, segna anche un altro momento storico per l’Italia Repubblicana. – ha dichiarato Scopelliti – Abbiamo avuto il primo presidente di destra della storia repubblicana che è Giorgia Meloni, il 2027 costituirà un passaggio intermedio dal mio punto di vista, perché dovremo tornare a vincere, perché la vera grande battaglia, la vera grande sfida per il futuro della destra italiana è rappresentata dal 2029 con l’elezione del nuovo presidente della Repubblica, finalmente speriamo possa essere un uomo di centro-destra e perché no, un uomo di destra“.

“E allora ecco perché i giovani in questo momento storico così importante devono essere quelli che devono esplorare e quindi avere il coraggio ad andare oltre, rappresentare l’avanguardia e a indirizzare anche al partito, a Fratelli Italia, la strada da percorrere in questi 10 mesi per rilanciare una politica sul territorio capace di drenare consenso e di recuperare alla battaglia quei giovani che magari sono sfiduciati dalla politica, ma che attraverso la capacità e le qualità di un mondo giovanile in grado di scendere sul territorio a fare delle battaglie di altissimo profilo possono tornare al voto e fare una scelta molto chiara. Solamente Giorgia Meloni è la risposta ai loro bisogni e ai loro desideri e anche, perché no, ai loro sogni“, ha concluso l’ex sindaco di Reggio Calabria.