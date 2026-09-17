Scirubetta 2027, Destefano: “Reggio capitale mondiale del gelato. Volano per intera Regione” | INTERVISTA

La quinta edizione di Scirubetta, svoltasi a Reggio Calabria, si è conclusa con un riscontro di pubblico eccezionale che ha consolidato la città come capitale mondiale del gelato artigianale. L’evento ha attirato oltre 100.000 visitatori, offrendo un ricco programma che ha saputo coniugare degustazioni gastronomiche, competizioni tecniche e intrattenimento culturale. Tra i momenti salienti della manifestazione figurano le premiazioni della giuria popolare e nuovi concorsi dedicati al panettone e alla granita alcolica.

Intervistato da Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, Davide Destefano, titolare della Gelateria “Cesare” di Reggio Calabria, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa come volano economico e turistico per l’intera regione Calabria.