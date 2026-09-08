Sciopero dei treni, disagi limitati in Calabria: cancellazioni su regionali e Intercity | INFO

La protesta del personale ferroviario indetta da Sgb e Cub prosegue fino alle 21: coinvolte alcune tratte tra Reggio Calabria, Catanzaro Lido, Lamezia Terme, Paola e Cosenza. Nessun problema rilevante per l’Alta Velocità

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Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Disagi limitati in Calabria, concentrati su treni regionali e Intercity, per lo sciopero del personale ferroviario proclamato dai sindacati di base Sgb e Cub fino alle 21 di questa sera per chiedere il rinnovo del contratto. Le cancellazioni, al momento, si registrano sulle tratte regionali tra Reggio Calabria e Catanzaro Lido, Lamezia Terme, Paola, così come tra Paola e Cosenza. Interessati da cancellazioni anche gli Intercity sulla tratta Reggio Calabria-Bari. Sporadici i ritardi, mentre le linee ad Alta velocità a metà mattinata non hanno subito contraccolpi.

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