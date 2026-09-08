Sciopero dei treni, disagi limitati in Calabria: cancellazioni su regionali e Intercity | INFO

Disagi limitati in Calabria, concentrati su treni regionali e Intercity, per lo sciopero del personale ferroviario proclamato dai sindacati di base Sgb e Cub fino alle 21 di questa sera per chiedere il rinnovo del contratto. Le cancellazioni, al momento, si registrano sulle tratte regionali tra Reggio Calabria e Catanzaro Lido, Lamezia Terme, Paola, così come tra Paola e Cosenza. Interessati da cancellazioni anche gli Intercity sulla tratta Reggio Calabria-Bari. Sporadici i ritardi, mentre le linee ad Alta velocità a metà mattinata non hanno subito contraccolpi.