Scilla, successo per la presentazione del libro “Jessie White” di Antonella Bertoli

La suggestiva cornice di Chianalea di Scilla ha ospitato l’ultimo, attesissimo appuntamento della kermesse culturale promossa e organizzata dall’APS Chianalea, che per tutto il mese ha trasformato

il celebre borgo marinaro in un vivace salotto letterario a cielo aperto. A chiudere in bellezza un agosto denso di emozioni, incontri e partecipazione è stata la presentazione del volume “Jessie White” di Antonella Bertoli, un’opera capace di accendere i riflettori su una figura femminile straordinaria e profondamente legata agli ideali del Risorgimento italiano. L’incontro, tenutosi nella pittoresca Piazzetta della Chiesa di Porto Salvo, ha registrato una notevole partecipazione di pubblico, confermando la bontà della vision dell’APS Chianalea. L’associazione persegue “con determinazione l’obiettivo di valorizzare il territorio non soltanto attraverso le sue ineguagliabili bellezze paesaggistiche, ma eleggendolo a fulcro di dibattito, memoria storica e promozione culturale”.

La figura di Jessie White: una ribelle tra storia e passione

Nel corso della serata, dialogando con l’autrice Antonella Bertoli, sono emersi i tratti salienti della protagonista del libro: Jessie White Mario, intellettuale, giornalista e infermiera britannica naturalizzata italiana, passata alla storia come la “mantovana” di Garibaldi e una delle donne più emancipate e coraggiose del XIX secolo. La penna di Antonella Bertoli restituisce al lettore il ritratto vivido di un’esistenza spesa in prima linea per la libertà, caratterizzata da un giornalismo d’inchiesta coraggioso sulle condizioni sociali dell’Italia post-unitaria, dalla partecipazione diretta ai moti e alle spedizioni garibaldine e da un impegno umanitario senza sosta. Attraverso una narrazione intensa, l’autrice ha guidato il pubblico alla scoperta di un’eroina moderna, mossa da un’indomita sete di giustizia sociale e da un amore viscerale per il Bel Paese.

Uno sguardo al futuro: pronto il programma di settembre

L’evento letterario ha rappresentato il suggello perfetto per la conclusione del calendario di appuntamenti agostani firmato dall’APS Chianalea — patrocinato dal Comune di Scilla —, che nel corso delle settimane ha saputo coniugare con successo la letteratura alla musica, all’arte e alla riscoperta delle radici storiche. La serata si è conclusa tra gli interventi e le domande del pubblico, lasciando negli occhi e nel cuore di cittadini e visitatori il ricordo di un’estate indimenticabile. Ma il fermento culturale del borgo non si ferma: il presidente Mimmo Bova, ha infatti annunciato che a giorni verrà svelato il nuovo programma degli eventi di settembre, pronto a regalare nuove pagine di condivisione, approfondimento e bellezza nella splendida cittadina tirrenica, confermando l’APS Chianalea come punto di riferimento imprescindibile per la vivacità culturale della Costa Viola.