Scilla ricorda Teresa Pirrotta: successo per la seconda edizione del Memorial dedicato alla giovane

Si è concluso con profonda partecipazione il secondo “Memorial Teresa Pirrotta“, evento sportivo tenutosi a Scilla (RC) presso l’Asd Scuola Tennis Club “Three Brothers Pharaon”. L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Scilla, è stata realizzata con il prezioso sostegno dei genitori di Teresa, Antonio Pirrotta e Giusy Briganti, uniti nel desiderio di mantenere vivo il ricordo di una ragazza che nel tennis aveva trovato una vera passione.

L’evento ha visto la partecipazione delle autorità cittadine, tra cui il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Catalano, il Sindaco Gaetano Ciccone e l’Assessore al Turismo Domenico Scarano, che hanno voluto testimoniare con la loro presenza la vicinanza delle istituzioni alla famiglia e la condivisione dei valori promossi dalla manifestazione.

Il torneo ha rappresentato molto più di una semplice competizione sportiva. Attraverso il tennis – disciplina che aggrega, educa e favorisce la crescita personale – l’evento ha voluto celebrare la vita di Teresa, coinvolgendo amici ed ex compagni in tornei misti che si sono alternati a momenti di riflessione e condivisione. È stato il modo più autentico per ricordare la sua dolce personalità e la sua innata disponibilità verso il prossimo.

“Ricordare Teresa significa far vivere il suo spirito tra noi“, sottolineano gli organizzatori. “L’obiettivo del Memorial è duplice: offrire alla famiglia l’abbraccio costante della comunità e, al contempo, trasmettere ai giovani un messaggio di vicinanza e speranza. Vogliamo che i nostri ragazzi sappiano di non essere soli e che la famiglia, le istituzioni e l’intera comunità di Scilla sono al loro fianco, pronti a sostenerli in ogni momento di difficoltà”.

La riuscita di questa giornata conferma l’importanza di iniziative simili nel tessuto sociale del nostro territorio. Il Memorial Teresa Pirrotta ci ricorda che, sebbene la fragilità faccia parte dell’essere umano, l’unità rappresenta la nostra risorsa più preziosa per superare gli ostacoli e le sfide che la vita ci pone dinnanzi.

L’Asd Scuola Tennis Club “Three Brothers Pharaon” e l’Amministrazione Comunale ringraziano tutti coloro che hanno partecipato, rendendo questo evento un momento indimenticabile di coesione, sport e affetto sincero.