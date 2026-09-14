Scilla, la denuncia di un lettore: “turisti indignati, topi morti sulla spiaggia” | VIDEO

Una segnalazione arrivata alla redazione di StrettoWeb riaccende i riflettori sulla situazione del litorale di Scilla, una delle località balneari più conosciute della Costa Viola e dell’intera Calabria. Un lettore, accompagnando la propria denuncia con foto e video, racconta una situazione definita “indecorosa” e lamenta la “mancanza di interventi di pulizia da parte dell’amministrazione“. Secondo quanto riferito nella segnalazione, nella giornata di ieri diversi visitatori avrebbero trovato una spiaggia in condizioni non adeguate ad accogliere i tanti turisti che continuano a frequentare il borgo calabrese anche nel mese di settembre. “Amministrazione assente per ripulire e tanti turisti furiosi”, è il messaggio inviato dal lettore, che sottolinea il malcontento tra quanti si sono trovati davanti a una situazione ritenuta incompatibile con l’immagine di una località simbolo del turismo calabrese.

Rifiuti e degrado sulla spiaggia di Scilla: la protesta dei visitatori

Nelle immagini inviate alla redazione si nota un tratto di spiaggia caratterizzato dalla presenza di materiale depositato tra i ciottoli, oltre alla carcassa di un topo morto, elemento che avrebbe contribuito ad alimentare la protesta dei presenti. Il problema, secondo la testimonianza raccolta, non riguarderebbe soltanto l’aspetto estetico, ma anche la percezione di cura e accoglienza che una località turistica dovrebbe garantire ai propri ospiti. Scilla, infatti, è una delle mete più apprezzate della Calabria, conosciuta per il fascino di Chianalea, per il mare della Costa Viola e per il richiamo esercitato ogni anno su migliaia di visitatori italiani e stranieri. La presenza di rifiuti o situazioni di mancata manutenzione lungo il litorale rischia quindi di creare un forte contrasto con il valore paesaggistico e turistico del territorio.

La richiesta dei cittadini: “serve più attenzione alla pulizia del mare e delle spiagge”

La segnalazione del lettore punta il dito sulla necessità di una maggiore attenzione nella gestione degli spazi pubblici, soprattutto in una fase dell’anno in cui il turismo non è ancora terminato e molti borghi costieri continuano a essere frequentati. La richiesta è quella di interventi tempestivi per garantire il decoro delle spiagge, la rimozione dei materiali presenti e una maggiore vigilanza sulle condizioni del litorale. Per molti cittadini e operatori turistici, la tutela dell’immagine di Scilla passa anche dalla cura quotidiana degli spazi comuni: una spiaggia pulita rappresenta infatti uno degli elementi fondamentali per mantenere attrattiva una destinazione che basa gran parte della propria economia sul turismo. La segnalazione resta dunque un appello rivolto alle istituzioni locali affinché vengano adottate tutte le misure necessarie per restituire piena fruibilità e decoro alla costa.