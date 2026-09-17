Schlein scrive a Meloni, la lettera in 5 punti che apre alla cooperazione sull’energia: “PD disponibile al dialogo”

L’emergenza energetica, il peso della crisi climatica e l’aumento dei costi legati ai combustibili fossili sono al centro della proposta avanzata dalla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che ha inviato una lettera alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiedendo un confronto su una strategia di lungo periodo per rafforzare la sicurezza energetica dell’Italia. Secondo Schlein, gli ultimi mesi hanno evidenziato le fragilità del sistema nazionale, tra eventi climatici estremi e tensioni internazionali che hanno avuto conseguenze dirette sui mercati dell’energia.

Schlein: “l’estate più calda mai registrata ha mostrato la vulnerabilità dell’Italia”

Nella lettera pubblicata da Repubblica, la leader dem sottolinea il doppio impatto delle crisi ambientali e geopolitiche. “L’estate appena trascorsa, la più calda mai registrata, ha mostrato con chiarezza la vulnerabilità dell’Italia e dell’intero bacino mediterraneo di fronte alla crisi climatica”, scrive Schlein, evidenziando come il cambiamento climatico rappresenti una delle principali sfide per il futuro del Paese.

A questo si aggiunge, secondo la segretaria del Pd, la situazione internazionale e le ripercussioni sul mercato dell’energia: “la guerra nello Stretto di Hormuz, in corso da oltre sei mesi, ha determinato un forte aumento del prezzo del petrolio e il raddoppio delle quotazioni del gas”.

Una dinamica che, prosegue Schlein, avrebbe prodotto conseguenze economiche rilevanti: “costi record per benzina e diesel e un incremento della spesa energetica per famiglie e imprese stimato in quasi 12 miliardi di euro”.

La proposta Pd: usare 14 miliardi di euro per la transizione energetica

Nel documento inviato al Governo, Schlein richiama il via libera dell’Unione Europea agli interventi straordinari per sostenere la transizione energetica, con risorse che l’Italia potrebbe utilizzare nei prossimi anni “circa 14 miliardi di euro da impiegare entro il 2028”, ricorda la segretaria dem, definendo questi fondi una possibilità per intervenire in modo strutturale sul sistema energetico nazionale.

“È una opportunità importante per mettere in campo risposte strutturali che abbassino il costo dell’energia”, sottolinea Schlein, che propone un confronto con l’esecutivo sull’impiego delle risorse.

“Come Partito democratico siamo disponibili al dialogo su come utilizzare queste risorse al meglio, e in questo spirito costruttivo offriamo alla Vostra attenzione la nostra proposta di un piano in cinque interventi, fondato in buona parte su misure già esistenti e pienamente attuabili, che potrebbe contribuire in modo significativo alla resilienza energetica del Paese”.

Il piano in cinque punti del Partito Democratico

La proposta avanzata dal Pd prevede cinque principali linee di intervento per ridurre i costi energetici e accelerare la modernizzazione del sistema italiano. Il primo punto riguarda il raddoppio delle risorse destinate al Conto termico, con l’obiettivo di incentivare maggiormente la diffusione delle pompe di calore e favorire la riduzione dei consumi energetici negli edifici.

Il secondo intervento prevede 3 miliardi di euro aggiuntivi per il Piano casa del Governo, destinati alla riqualificazione energetica degli immobili e al miglioramento dell’efficienza del patrimonio edilizio.

Il terzo punto riguarda il mondo produttivo: il Pd propone 4 miliardi di euro per sostenere le imprese, con l’obiettivo di accompagnare il sistema industriale nella transizione energetica e ridurre l’impatto degli elevati costi dell’energia.

Il quarto intervento prevede lo stanziamento di 3 miliardi di euro per il Fondo unico dedicato alle reti metropolitane e al trasporto rapido di massa, mentre il quinto riguarda 2 miliardi di euro per l’elettrificazione, considerata una delle leve strategiche per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.

La proposta sulla tassazione dell’energia: “Confronto costruttivo”

Oltre ai cinque interventi finanziari, la proposta del Partito Democratico include anche una revisione del sistema fiscale applicato all’energia. Schlein propone infatti “una revisione della tassazione sull’energia elettrica, oggi più elevata rispetto a quella sul gas”, ritenendo necessario riequilibrare il quadro degli oneri per favorire la diffusione di tecnologie elettriche e sostenibili.

Per la segretaria dem, il pacchetto di misure rappresenta un insieme di azioni concrete per affrontare le difficoltà attuali e preparare il Paese alle sfide future. “Si tratta di interventi concreti, sostenibili e coerenti con le esigenze del Paese” sui quali, conclude Schlein, occorre “avviare un confronto costruttivo”.