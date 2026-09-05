Sbarca a Catania e trova la Polizia ad attenderla: arrestata 25enne ricercata dal 2023

Una 25enne di nazionalità albanese ricercata dal novembre 2023 è stata arrestata dalla Polizia di Stato a Catania appena atterrata all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini. La donna era destinataria di un’ordinanza cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Bologna nell’ambito di un procedimento per gravi ipotesi di reato: sequestro di persona, estorsione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina finalizzato al profitto. L’arresto è stato eseguito dal personale della Polizia di frontiera aerea direttamente sulla pista dello scalo catanese, subito dopo lo sbarco da un volo proveniente da Malta.

L’arresto sulla pista dell’aeroporto di Catania dopo il volo da Malta

L’intervento è scattato nel momento in cui la giovane è arrivata in Sicilia. Gli agenti della Polizia di frontiera dell’aeroporto di Catania hanno proceduto al controllo e all’identificazione della passeggera, verificando la presenza del provvedimento cautelare emesso nei suoi confronti. La 25enne risultava infatti ricercata da circa tre anni, dal novembre 2023, sulla base di un’ordinanza che disponeva la misura della custodia cautelare in carcere. Il controllo in aeroporto ha quindi consentito di dare esecuzione al provvedimento dell’autorità giudiziaria e bloccare la donna prima che potesse allontanarsi dallo scalo.

Le accuse: sequestro di persona, estorsione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Nei confronti della giovane albanese sono contestate accuse particolarmente rilevanti, tra cui sequestro di persona, estorsione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina finalizzato al profitto. Il provvedimento cautelare era stato emesso dal Gip di Bologna, nell’ambito di un’indagine che aveva portato alla necessità di applicare una misura restrittiva nei confronti della 25enne. La fase processuale dovrà ora stabilire le eventuali responsabilità dell’indagata, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza previsto dall’ordinamento.

Dall’identificazione alla notifica del provvedimento: la donna trasferita in carcere

Dopo il fermo, gli agenti hanno completato tutte le procedure previste. La Polizia di frontiera ha effettuato l’identificazione della donna e ha proceduto alla notifica dell’ordinanza cautelare in carcere emessa dall’autorità giudiziaria bolognese. Al termine delle formalità di rito, la 25enne è stata accompagnata in carcere, dove rimane a disposizione della magistratura competente.

La sicurezza negli aeroporti e il ruolo dei controlli di frontiera

L’operazione condotta all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania evidenzia il ruolo dei controlli svolti dalla Polizia di frontiera negli scali aeroportuali. Le verifiche sui passeggeri in arrivo consentono infatti di intercettare persone ricercate o destinatarie di provvedimenti giudiziari, garantendo l’esecuzione delle misure disposte dall’autorità giudiziaria. Nel caso specifico, il controllo effettuato all’arrivo del volo proveniente da Malta ha permesso di rintracciare una persona ricercata da tempo e dare seguito all’ordinanza emessa dal Gip di Bologna.