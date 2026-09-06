Santo Stefano di Camastra rende omaggio a Salvo D’Acquisto: una giornata nel segno del “Dono della Vita”

Nella serata di ieri, a Santo Stefano di Camastra, è stata celebrata la giornata dedicata al ”Dono della Vita”, in occasione della quale è stato rivolto anche un tributo al Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto, decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria e proclamato “Venerabile” da Papa Francesco il 25 febbraio 2025. L’evento, organizzato dalla locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri con il patrocinio del Comune, ha registrato la partecipazione innanzitutto di numerosi rappresentanti istituzionali, tra cui il Prefetto di Messina, Dottoressa Cosima Di Stani, il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, e il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina, Colonnello Lucio Arcidiacono, ai quali si aggiungono il Primo Cittadino di Santo Stefano di Camastra, Francesco Re, e diversi Sindaci dell’area dei Nebrodi, nonché vari rappresentanti di altre Sezioni siciliane dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Numerosa è stata la presenza anche di persone a vario titolo vicine all’Arma dei Carabinieri e alla figura del V. Brig. Salvo D’Acquisto

Numerosa è stata la presenza anche di persone a vario titolo vicine all’Arma dei Carabinieri e alla figura del V. Brig. Salvo D’Acquisto, tra cui il Generale di Corpo d’Armata in congedo Giuseppe Governale, la Signora Giovanna Orlando, figlia del compianto Generale di Corpo d’Armata Stefano Orlando, i nipoti del V. Brig. Salvo D’Acquisto, il Tenente Colonnello Valentina D’Aacquisto e il Maresciallo Maggiore Mauro D’Acquisto con i rispettivi familiari, nonché l’Europarlamentare Giuseppe Antoci, originario del luogo e intervenuto anche in veste di socio della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

La manifestazione è iniziata presso la Chiesa Madre di San Nicolò di Bari, con una santa messa officiata da Don Nuccio Patti, per poi proseguire in Piazza Belvedere, dove il Prefetto Di Stani e il Generale Del Monaco hanno deposto una corona d’alloro al monumento ai caduti, per commemorare tutti i militari e i civili che deceduti durante le missioni di pace. Nella circostanza, è stata scoperta anche un’effige del V. Brig. D’Acquisto, realizzata interamente a mano – su un basalto lavico ceramizzato – dal Maestro Antonio Fratantoni, che è stata contestualmente benedetta dallo stesso sacerdote.

La serata si è poi conclusa in Piazza Duca di Camastra, dove la Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” si è esibita con un concerto dal titolo “Memory”

La serata si è poi conclusa in Piazza Duca di Camastra, dove la Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” si è esibita con un concerto dal titolo “Memory”, regalando ai presenti un concerto emozionante, dedicato interamente alla memoria di coloro che si sono sacrificati per la Patria e la pace. La manifestazione ha quini rimarcato il profondo legame che unisce la comunità locale e le Istituzioni nel ricordo di Salvo D’ACQUISTO, la cui testimonianza permette di rinnovare l’impegno quotidiano fondato sui valori dell’altruismo, della fedeltà e della giustizia, a cui si rivolge anche l’Arma dei Carabinieri.