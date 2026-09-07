Sant’Eufemia, tutto pronto per la festa patronale: si rinnova la devozione per chi salvò la città dai bombardamenti nel 1943. Il programma

Tutto pronto a Sant’Eufemia per la festa patronale, che si celebra ogni anno il 16 settembre. Il sindaco, intervistato da Graziano Tomarchio, illustra come la comunità onori la Santa per aver protetto il paese dai bombardamenti del 1943, un evento considerato un vero e proprio miracolo. Il programma prevede una messa mattutina con l’accensione di un cero votivo, seguita da una solenne processione pomeridiana per le vie cittadine. Il momento più suggestivo è lo spettacolo pirotecnico finale, durante il quale i fedeli trasportano la statua attraverso una spettacolare galleria di fuoco. Questa tradizione unica simboleggia la profonda devozione locale e attira visitatori desiderosi di assistere a un rito religioso e civile di straordinaria intensità.

Di seguito l’intervista completa.