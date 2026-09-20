Sant’Eufemia d’Aspromonte, grande partecipazione per la festa patronale: il rito del fuoco emoziona la comunità | VIDEO

Una grande partecipazione popolare ha caratterizzato i tradizionali festeggiamenti in onore di Santa Eufemia, patrona di Sant’Eufemia d’Aspromonte, conclusi con uno dei momenti più attesi e suggestivi dell’intera celebrazione: il rientro della statua attraverso il tradizionale rito del fuoco. La comunità aspromontana si è stretta attorno alla propria Santa in un appuntamento che, ancora una volta, ha unito fede, devozione e tradizione popolare, richiamando numerosi cittadini e visitatori desiderosi di assistere a un rito profondamente radicato nella storia del territorio.

Il rientro della statua tra fuoco, musica e devozione

Il momento culminante dei festeggiamenti è stato il ritorno della statua di Santa Eufemia nella sua sede, accompagnato da una cerimonia dal forte impatto emotivo e simbolico. La statua viene fatta passare più volte attraverso grandi falò, mentre tutto intorno si accendono i fuochi d’artificio e si levano gli spari rituali che accompagnano il passaggio della Santa. Un’atmosfera particolare, nella quale il fuoco diventa elemento centrale della celebrazione, rappresentando un legame tra spiritualità, memoria collettiva e tradizione.

Il rito dei portatori: un gesto di fede tramandato nel tempo

A rendere ancora più suggestivo il momento sono stati i portatori della statua, protagonisti di un gesto che si tramanda da generazioni. Durante il passaggio tra i fuochi, i portatori sventolano i fazzoletti per cercare di diradare il fumo e accompagnare il cammino della statua, trasformando il rito in una scena carica di emozione e partecipazione. Un gesto semplice ma dal grande valore simbolico, che racchiude il rapporto profondo tra la comunità di Sant’Eufemia d’Aspromonte e la propria patrona.

Santa Eufemia, una festa che racconta l’identità di un’intera comunità

I festeggiamenti patronali rappresentano ogni anno uno dei momenti più importanti per il paese, non soltanto dal punto di vista religioso ma anche sotto il profilo culturale e identitario. La celebrazione di Santa Eufemia diventa infatti occasione di incontro per residenti, emigrati che tornano nel paese d’origine e visitatori attratti da una tradizione capace di conservare intatto il proprio fascino. Il rito del fuoco, con la sua particolare combinazione di fede e spettacolo, continua così a rappresentare uno dei simboli più riconoscibili della festa patronale.

Il video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: