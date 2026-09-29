Sant’Agata di Militello, appello per il recupero della pista di atletica del “Fresina”: “può diventare un volano per sport e turismo”

La pista di atletica leggera dello stadio comunale “B. Fresina” di Sant’Agata di Militello torna al centro del dibattito cittadino. A sollevare il tema è Cristiano Testa, referente di Azione Sant’Agata di Militello, che ha inviato una richiesta di attenzione all’amministrazione comunale e agli organismi federali dell’atletica leggera per avviare un percorso finalizzato al recupero dell’impianto. Secondo Testa, la struttura rappresenta una risorsa importante per la città, ma oggi non può esprimere tutte le proprie potenzialità a causa delle condizioni di usura della pista e della conseguente impossibilità di utilizzarla regolarmente per le attività sportive. L’obiettivo indicato è quello di procedere al ripristino dell’anello di atletica, insieme alle pedane di rincorsa e di stacco, così da restituire agli atleti un impianto adeguato e trasformare lo stadio in un punto di riferimento per manifestazioni sportive anche a livello provinciale e regionale.

La richiesta di intervento sulla pista del “B. Fresina”

“In merito all’oggetto il referente di Azione Sant’ Agata di Militello Cristiano Testa, ritiene utile e necessario compulsare le autorità comunali e quelle federali di atletica”, si legge nella nota diffusa dal rappresentante politico. La richiesta nasce dalla considerazione che la pista di atletica dello stadio comunale B. Fresina costituisce un patrimonio sportivo della comunità santagatese che, tuttavia, non viene adeguatamente sfruttato. “La pista di atletica dello stadio comunale “B.Fresina” di S.Agata di Militello, rappresenta una notevole risorsa purtroppo non valorizzata per via del suo stato di usura e della conseguente inagibilità”, evidenzia Testa.

Con una missiva datata 28 settembre 2026, il referente di Azione ha quindi inteso sensibilizzare l’amministrazione comunale affinché possa valutare ogni intervento utile per il recupero dell’impianto. “Si è inteso sensibilizzare l’amministrazione al fine di adottare ogni opportuno provvedimento di competenza, volto al recupero dell’anello in questione unitamente alle pedane di rincorsa e di stacco”, viene spiegato nella comunicazione.

Un impianto rinnovato per rilanciare l’atletica a Sant’Agata di Militello

Il recupero della pista consentirebbe, secondo Testa, di completare il percorso di valorizzazione dello stadio comunale, già interessato negli anni scorsi da interventi di ammodernamento delle altre strutture dell’impianto. “La ristrutturazione di tale importante campo di atletica, che si aggiungerebbe all’ammodernamento del resto dell’impianto di qualche anno fa, consentirebbe finalmente lo svolgimento di questa disciplina ai numerosi sportivi che la praticano”, sottolinea il referente di Azione Sant’Agata di Militello. La disponibilità di una struttura efficiente potrebbe rappresentare un’opportunità per tanti giovani e per gli appassionati di atletica leggera, offrendo uno spazio adeguato per allenamenti, competizioni e attività sportive organizzate. Ma il progetto, secondo Testa, potrebbe avere ricadute anche oltre il semplice ambito sportivo.

La possibilità di ospitare eventi Fidal e manifestazioni regionali

Uno degli aspetti evidenziati riguarda il possibile interesse della Fidal provinciale e regionale, considerata la carenza di impianti dedicati all’atletica in Sicilia. “Inoltre, e soprattutto, potrà certamente richiamare l’attenzione e l’interesse della Fidal provinciale e regionale che, stante la cronica carenza di simile impiantistica in tutta l’isola, ne trarrebbe beneficio con lo scopo di organizzare manifestazioni ed eventi vari”, afferma Cristiano Testa. Una pista rinnovata potrebbe quindi consentire a Sant’Agata di Militello di candidarsi come sede per competizioni e appuntamenti sportivi, aumentando il ruolo della città all’interno del circuito regionale dell’atletica. L’idea proposta è quella di creare un impianto capace non soltanto di rispondere alle esigenze degli sportivi locali, ma anche di attrarre società e federazioni alla ricerca di strutture adeguate.

Sport e turismo destagionalizzato: la proposta di Azione

Nel ragionamento di Cristiano Testa il recupero della pista del B. Fresina si inserisce in una prospettiva più ampia, legata alla possibilità di sviluppare un nuovo segmento turistico basato sullo sport. “Ed ancora, in una visione più ampia, il recupero di tale struttura può costituire una base di partenza per l’ospitalità di società sportive del nord Italia, spesso alla ricerca di impianti efficienti in aree geografiche dal clima mite che favorisce ed agevola la preparazione degli atleti durante i mesi invernali”, spiega. La posizione geografica e il clima della costa tirrenica siciliana potrebbero infatti rappresentare un elemento strategico per attrarre squadre e gruppi sportivi nei periodi dell’anno meno legati al turismo tradizionale.

Secondo Azione, la valorizzazione dell’impianto potrebbe dunque contribuire alla nascita di una forma di turismo sportivo destagionalizzato, con effetti positivi sulle attività economiche locali. “Ergo, per quanto sopra esposto, la città di S.Agata di Militello si candiderebbe a perseguire una forma di turismo ‘’destagionalizzato’’ che avrebbe come effetto una ricaduta economica notevole sull’indotto locale e più in generale su tutto il territorio”, conclude Cristiano Testa.