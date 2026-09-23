Santa Teresa Riva, al via la 10ª stagione del Nuovo Teatro Val d’Agrò: 19 spettacoli tra prosa, musica e nuove drammaturgie

Sabato 26 settembre, ore 10.30, si presenta la stagione teatrale 2026/27 del Nuovo Teatro Val d’Agrò a Santa Teresa Riva, in provincia di Messina. Prodotto dall’associazione Sikilia e con la direzione artistica di Cettina Sciacca, il cartellone 2026/27 impagina diciannove appuntamenti fra teatro civile, commedie, spettacoli di prosa e di musica, produzioni originali legate ai laboratori con i giovani e drammaturgie contemporanee, selezionate fra le proposte teatrali più significative della scena italiana attuale.

“Per questa decima stagione abbiamo scelto di costruire un cartellone che non insegua un’unica idea di teatro e che tra grandi classici e nuove drammaturgie, dia spazio ad artisti di rilievo nazionale insieme a importanti realtà e talenti siciliani”, spiega Cettina Sciacca, apprezzata professionista e figura di riferimento sul territorio per le energie che dedica alla diffusione e alla conoscenza del valore universale del teatro: luogo di incontro fisico e intellettuale, spazio per il pensiero critico e laboratorio di emozioni e idee che superano le barriere sociali e generazionali.

Tutti i dettagli della decima stagione saranno illustrati nel corso dell’incontro con la stampa al quale parteciperà il sindaco di Santa Teresa Riva, Danilo Lo Giudice, e altri rappresentanti istituzionali del comprensorio insieme a un gruppo di attrici e degli attori in cartellone. La stagione 2026/27 del Nuovo Teatro Val d’Agrò è prodotta da Sikilia con il sostegno del Comune di Santa Teresa Riva e in collaborazione con Rete Latitudini e FITA.