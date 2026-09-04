Sanità, l’Asp di Reggio Calabria incassa il giudizio positivo di EY sul bilancio 2025. Berardi: “riconoscimento importante del lavoro svolto”

Un importante riconoscimento per il percorso di risanamento e consolidamento amministrativo dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria arriva dalla società internazionale EY, Ernst & Young, che ha espresso un giudizio positivo sul bilancio 2025 dell’Asp reggina. A comunicarlo è il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale, Maddalena Berardi, che sottolinea il “valore del risultato raggiunto e il significato di una certificazione arrivata al termine di un percorso strutturale di revisione e miglioramento della gestione contabile”. La relazione di EY, uno dei principali network internazionali di servizi professionali e tra i maggiori operatori nel settore della revisione contabile, riconosce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Asp di Reggio Calabria al 31 dicembre 2025.

Il giudizio di EY sul bilancio 2025 dell’Asp di Reggio Calabria

Il parere positivo della società di revisione rappresenta, secondo la direzione dell’Asp, un risultato che certifica il lavoro svolto per rendere i bilanci aziendali sempre più trasparenti, affidabili e sostenibili. “Abbiamo ottenuto il giudizio positivo di EY, Ernst & Young, sul bilancio 2025 dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. È un risultato che ci riempie di soddisfazione e che rappresenta un passaggio di grande importanza per la nostra Azienda”, afferma Maddalena Berardi. Il direttore generale evidenzia come “il riconoscimento non sia frutto di un intervento isolato o di un’azione dell’ultima fase gestionale, ma il risultato di un processo avviato negli anni precedenti”. “Questo risultato non nasce oggi e non è il frutto di un intervento dell’ultima ora. È il risultato di un percorso lungo anni, fatto di lavoro, rigore, confronto e progressiva ricostruzione della situazione contabile e patrimoniale dell’Asp”, sottolinea.

Un percorso di ricostruzione contabile e maggiore trasparenza

Al centro del lavoro svolto vi è stata la progressiva ricostruzione della situazione contabile e patrimoniale dell’Azienda sanitaria, con l’obiettivo di garantire strumenti più solidi per la programmazione e la gestione delle risorse. Secondo quanto spiegato dalla direzione dell’Asp, questo percorso “ha permesso di affrontare con maggiore consapevolezza anche le criticità ereditate dal passato, attraverso un modello fondato su controllo, organizzazione e responsabilità amministrativa”. “Un percorso che ha consentito di rendere i nostri bilanci trasparenti, affidabili e sostenibili e di affrontare con maggiore consapevolezza le criticità del passato”, sottolinea Berardi.

Il riconoscimento al lavoro della precedente gestione

Nel suo intervento, il direttore generale Maddalena Berardi ha voluto riconoscere il contributo della precedente amministrazione guidata dalla dottoressa Lucia Di Furia, sottolineando il ruolo avuto nell’avvio del percorso di trasformazione. “È doveroso riconoscere il grande lavoro avviato dalla mia predecessora, la dottoressa Lucia Di Furia, che ha avuto la lungimiranza e l’efficacia di imprimere una direzione precisa a questo processo“. “Oggi, sotto la mia gestione, abbiamo avuto la responsabilità di proseguirlo e di portarlo a un risultato concreto e importante come quello espresso da EY”, puntualizza Berardi.

“Un risultato raggiunto grazie al lavoro di squadra”

La direzione dell’Asp di Reggio Calabria attribuisce il risultato raggiunto “all’impegno di tutte le strutture coinvolte, sottolineando il carattere collettivo del percorso”. “È stato un lavoro corale, una vera squadra nella quale ciascuno ha dato il proprio contributo: dalle strutture amministrative e contabili ai diversi settori dell’Azienda”, aggiunge Berardi. “A tutti rivolgo il mio ringraziamento, perché risultati di questa portata si raggiungono soltanto attraverso competenza, impegno e collaborazione”, spiega Berardi