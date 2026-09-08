Sanità Calabria, corsa ai concorsi: 91 candidati per 40 posti da anestesista rianimatore

La sanità calabrese punta sul rafforzamento degli organici e registra una significativa partecipazione alle nuove procedure di selezione avviate da Azienda Zero Calabria. Sono infatti 91 i candidati ammessi alle fasi successive del concorso per 40 posti da anestesista rianimatore destinati agli enti del Servizio sanitario regionale. Il dato conferma l’interesse verso le opportunità professionali offerte dal sistema sanitario calabrese, in particolare per alcune specialità considerate strategiche per garantire il funzionamento degli ospedali e dei reparti ad alta complessità. Le procedure, bandite lo scorso mese di luglio, hanno raccolto numerose adesioni anche per altri profili sanitari, a partire dai neurologi, mentre Azienda Zero ha già avviato nuovi concorsi per incrementare il personale amministrativo e tecnico nelle strutture sanitarie della regione.

Anestesisti rianimatori, 91 candidati ammessi per 40 posti disponibili

Il concorso per anestesisti rianimatori rappresenta uno degli interventi più rilevanti per il potenziamento del personale sanitario in Calabria. Per i 40 posti a disposizione sono state presentate complessivamente 93 domande, di cui 10 per la procedura di mobilità volontaria e 83 per la procedura concorsuale. Delle candidature pervenute attraverso la mobilità, 8 sono state ammesse alle fasi successive della selezione. Per quanto riguarda invece il concorso pubblico, tutti gli 83 candidati hanno superato la fase di ammissione. Tra questi ultimi figurano 64 medici specializzandi e 19 medici specialisti, un dato che evidenzia la presenza sia di giovani professionisti in formazione sia di sanitari già in possesso della specializzazione richiesta. Il percorso di selezione proseguirà ora secondo l’iter previsto, con l’obiettivo di individuare i professionisti destinati a entrare negli organici degli enti del Servizio sanitario calabrese.

Grande partecipazione anche al concorso per neurologi

Numeri importanti anche per il reclutamento dei neurologi, un’altra area specialistica fondamentale per il sistema ospedaliero regionale. A fronte di 19 posti disponibili, sono arrivate 64 candidature complessive. Di queste, 12 riguardano la mobilità volontaria, mentre 52 appartengono alla procedura concorsuale. Tra i candidati che partecipano al concorso pubblico, 34 sono specializzandi e 18 sono medici specialisti. La risposta registrata in entrambe le selezioni conferma l’interesse verso i percorsi di inserimento professionale promossi da Azienda Zero, che negli ultimi mesi ha avviato diverse procedure con l’obiettivo di colmare le carenze di personale nelle strutture sanitarie della Calabria.

I posti distribuiti tra Catanzaro, Reggio Calabria e le altre province

Le nuove procedure riguardano numerosi enti del sistema sanitario regionale calabrese. Una quota significativa dei posti sarà destinata alle Asp di Catanzaro e Reggio Calabria, due dei territori maggiormente interessati dal rafforzamento degli organici. Saranno coinvolte inoltre Azienda Zero, l’Asp di Cosenza, l’Asp di Vibo Valentia e le Aziende ospedaliere di Cosenza e Catanzaro. L’obiettivo delle selezioni è quello di aumentare la disponibilità di personale qualificato e migliorare la capacità operativa delle strutture pubbliche, attraverso nuovi ingressi a tempo indeterminato.