Sanità alle Eolie, De Luca (M5S) chiede una soluzione urgente sulle indennità

Il capogruppo del MoVimento 5 Stelle all’Ars, Antonio De Luca, ha chiesto la convocazione urgente della VI Commissione “Salute, Servizi Sociali e Sanitari” per approfondire la questione del mancato riconoscimento delle indennità massimaliste ai medici di medicina generale che operano nel territorio delle Isole Eolie. Una problematica che De Luca aveva già sollevato martedì in Commissione, sollecitando direttamente l’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, dal quale ha ottenuto l’impegno a risolvere la situazione entro la prossima settimana attraverso il ripristino del cosiddetto “vuoto per pieno”.

“È un risultato importante, ma continuerò a seguire la vicenda fino a quando l’impegno assunto non troverà concreta attuazione. Il ripristino del ‘vuoto per pieno’ è necessario per salvaguardare la presenza dei medici di medicina generale nelle Isole Eolie e garantire alle comunità un’assistenza sanitaria adeguata. Parliamo di territori che, per la loro condizione insulare, non possono permettersi di perdere presidi e servizi essenziali”, dichiara Antonio De Luca.

Il deputato messinese chiede che siano ascoltati, oltre all’assessore Caruso, il direttore generale dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì

Con la richiesta formalizzata all’Ars, il deputato messinese chiede che siano ascoltati, oltre all’assessore Caruso, il direttore generale dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, i sindaci di Lipari, Riccardo Gullo, di Santa Marina di Salina, Domenico Arabia, di Malfa, Giuseppe Siracusano, e di Leni, Ireneo Giardinello, insieme al presidente della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale (FIMMG), Giacomo Caudo.

“Occorre ripristinare immediatamente il meccanismo previsto dal precedente Accordo Integrativo Regionale che nelle isole più piccole consentiva al medico di ricevere un trattamento economico pari a quello di un medico massimalista nonostante avesse molti meno assistiti e per converso il professionista garantiva al sistema sanitario la presenza per 12 ore di servizio presso i presidi di continuità assistenziali, assicurando così una maggiore presenza sanitaria sul territorio“, rimarca. “Ho ritenuto comunque necessario chiedere formalmente l’audizione affinché la questione venga approfondita con tutti i soggetti interessati. L’obiettivo è arrivare a una soluzione stabile che tuteli tanto i professionisti quanto il diritto alla salute di chi vive nelle isole”, sottolinea.

“L’assessore ha assunto un impegno preciso, indicando anche una tempistica: entro la prossima settimana la situazione dovrà essere risolta – conclude De Luca -. Vigilerò affinché alle parole seguano i fatti e si dia finalmente una risposta concreta ai medici interessati e soprattutto alle comunità eoliane”.