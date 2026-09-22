San Pio da Pietrelcina, oggi la festa del Santo delle stimmate: IMMAGINI, VIDEO, FRASI per gli auguri di buon onomastico

Oggi, 23 settembre 2025, la Chiesa celebra la memoria liturgica di San Pio da Pietrelcina, il frate cappuccino conosciuto in tutto il mondo semplicemente come Padre Pio. Una ricorrenza che ogni anno richiama migliaia di fedeli nei luoghi simbolo della sua vita spirituale, in particolare a San Giovanni Rotondo, dove il santo visse per gran parte della sua esistenza e dove oggi riposano le sue spoglie. La figura di Padre Pio continua a rappresentare un punto di riferimento per milioni di persone grazie alla sua intensa esperienza religiosa, alla dedizione verso i malati, alla spiritualità della preghiera e al suo impegno nel confessionale. La festa del 23 settembre è un momento particolarmente sentito dalla comunità cattolica, che ricorda la morte del frate avvenuta il 23 settembre 1968 e celebra il suo esempio di fede, umiltà e servizio verso gli altri.

Chi era Padre Pio da Pietrelcina, il frate diventato santo

Francesco Forgione, questo il nome di battesimo di Padre Pio, nacque il 25 maggio 1887 a Pietrelcina, piccolo centro della provincia di Benevento. Fin da giovane maturò il desiderio di consacrare la propria vita alla fede e nel 1903 entrò nell’Ordine dei Frati Cappuccini, assumendo il nome religioso di fra Pio da Pietrelcina. Dopo l’ordinazione sacerdotale, avvenuta nel 1910, iniziò il suo percorso pastorale che lo avrebbe portato, pochi anni più tardi, nel convento di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, luogo destinato a diventare il centro della sua missione spirituale. Nel corso della sua vita attirò l’attenzione di migliaia di fedeli per la sua intensa attività religiosa, per le numerose testimonianze legate alla sua spiritualità e per la fama di uomo profondamente dedito alla preghiera.

Le stimmate e il legame con la Passione di Cristo

Uno degli aspetti più conosciuti della vita di San Pio da Pietrelcina riguarda il fenomeno delle stimmate, le ferite corrispondenti a quelle della crocifissione di Gesù. Secondo la tradizione cattolica, Padre Pio ricevette le stimmate il 20 settembre 1918, mentre pregava nel coro della chiesa del convento di San Giovanni Rotondo. Le ferite rimasero visibili per molti anni fino alla sua morte. Questo evento contribuì ad accrescere la fama del frate cappuccino, attirando pellegrini da ogni parte del mondo e alimentando un rapporto molto forte tra il santo e i fedeli che vedevano in lui una figura capace di testimoniare il dolore vissuto con fede e abbandono spirituale.

San Giovanni Rotondo, il cuore della devozione a Padre Pio

Il centro principale della devozione a San Pio resta San Giovanni Rotondo, dove ogni anno arrivano milioni di pellegrini. Qui Padre Pio trascorse oltre cinquant’anni della sua vita religiosa, celebrando messe, ascoltando confessioni e accompagnando spiritualmente migliaia di persone. Il convento dei Frati Cappuccini, la chiesa di Santa Maria delle Grazie e il santuario progettato dall’architetto Renzo Piano sono oggi luoghi di riferimento per chi desidera pregare davanti alle reliquie del santo. La sua opera più importante sul territorio fu la nascita della Casa Sollievo della Sofferenza, inaugurata nel 1956, una struttura sanitaria nata con l’obiettivo di unire assistenza medica e attenzione alla dimensione umana e spirituale del malato.

La canonizzazione e il culto in tutto il mondo

La popolarità di Padre Pio crebbe enormemente dopo la sua morte. Il processo di beatificazione e canonizzazione portò al riconoscimento ufficiale della sua santità da parte della Chiesa. Fu proclamato beato il 2 maggio 1999 da Papa Giovanni Paolo II e successivamente santo il 16 giugno 2002, sempre da Giovanni Paolo II, in una celebrazione in piazza San Pietro alla presenza di una folla imponente di fedeli. Da allora il culto di San Pio da Pietrelcina si è diffuso in ogni continente, con gruppi di preghiera e comunità dedicate al suo messaggio spirituale.

A corredo dell’articolo varie immagini (gallery in alto), frasi e video per fare gli auguri a coloro che si chiamano Pio.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Oggi è San Pio, e si festeggia l’onomastico del migliore amico mio, per te un abbraccio ampio perchè sei il socio che non cambio.

Oggi non ti auguro semplicemente un buon onomastico Pio, ti auguro di essere felice perchè è il giorno della tua festa ma soprattutto perché lo meriti.

Ti auguro anche quest’anno un felice giorno del tuo nome Pio, resta sempre una persona brillante e giovane dentro, come il tuo nome, perchè questo non invecchia mai

Come dice la famosa canzone tre parole, proprio come il tuo nome amore mio: e ti auguro oggi di splendere come il sole, di ascoltare il cuore e di non smettere mai di provare amore.

Auguri papà! Il significato del tuo nome è virtuoso, ed in te ogni giorno trovo una virtù della quale io prendo esempio augurandomi di crescere come te

Buon onomastico nonno Pio, a te che come dice il significato del tuo nome sei sempre stato devoto a questa famiglia, tanti auguri e buona giornata

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp: