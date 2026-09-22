San Nicola Arcella, guerra agli incivili: nuove fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti

Il Comune del Cosentino potenzia i controlli con nuovi dispositivi elettronici per contrastare degrado urbano e smaltimenti illegali: le immagini saranno utilizzate per individuare i responsabili e procedere con le denunce previste dalla legge

area videosorvegliata san nicola arcella

Il Comune di San Nicola Arcella (Cosenza) prosegue nell’installazione di fototrappole sul proprio territorio per contrastare l’abbandono di rifiuti e altri reati. Nelle scorse ore, una nuova fototrappola è stata attivata presso il centro socio culturale Franco Lo Schiavo, in via Aldo Moro, area frequentemente oggetto di smaltimento illecito di materiale di varia natura e dove si registrano degrado urbano e problemi di natura igienica. “Le immagini registrate consentiranno di individuare i responsabili e di procedere, nei casi previsti dalla legge, con la denuncia all’autorità giudiziaria“, spiega l’amministrazione comunale. Nelle scorse settimane, l’ente ha già individuato e denunciato alcuni soggetti per abbandono illecito di rifiuti attraverso le immagini catturate dai dispositivi già in funzione.

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