San Nicola Arcella, guerra agli incivili: nuove fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti

Il Comune di San Nicola Arcella (Cosenza) prosegue nell’installazione di fototrappole sul proprio territorio per contrastare l’abbandono di rifiuti e altri reati. Nelle scorse ore, una nuova fototrappola è stata attivata presso il centro socio culturale Franco Lo Schiavo, in via Aldo Moro, area frequentemente oggetto di smaltimento illecito di materiale di varia natura e dove si registrano degrado urbano e problemi di natura igienica. “Le immagini registrate consentiranno di individuare i responsabili e di procedere, nei casi previsti dalla legge, con la denuncia all’autorità giudiziaria“, spiega l’amministrazione comunale. Nelle scorse settimane, l’ente ha già individuato e denunciato alcuni soggetti per abbandono illecito di rifiuti attraverso le immagini catturate dai dispositivi già in funzione.