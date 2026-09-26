San Nicola Arcella, auto distrutta dalle fiamme nella notte: indagano i Carabinieri

Un’automobile è stata distrutta da un incendio nella notte a San Nicola Arcella, nel Tirreno cosentino. Poco prima della mezzanotte il veicolo era in sosta sulla pubblica via, in una zona residenziale nei pressi di una casa di riposo per anziani e del palazzo Principi Lanza di Trabia, quando è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Scalea, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. I carabinieri della compagnia di Scalea hanno avviato le indagini per risalire alla causa del rogo, ascoltando i proprietari dell’automobile e verificando la presenza di telecamere di sicurezza. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, compresa quella del gesto doloso.