San Lucido: dall’abisso del litorale affiora “Il bacio del mare”, opera di Enzo Spina

Nel cuore di San Lucido, lungo la panoramica Via Roma — dove la roccia si affaccia sullo spettacolo del mare — si è tenuta una suggestiva cerimonia di cultura e memoria: l’inaugurazione de “Il Bacio del Mare”, opera del maestro Enzo Spina. La scultura, svelata davanti a un pubblico numeroso e attento, si innalza come una stele di oltre due metri per un peso di tre quintali. Realizzata con una fusione di cemento e polvere di marmo, l’opera raffigura due figure che si cercano e si fondono. Ma sembra rappresentare pure l’unione tra l’uomo e il mare, trasformandosi in un messaggio universale di convivenza e intesa.

Madrina dell’evento è stata la curatrice cutrese Rosanna Vetturini, per conto di Art Global associazione culturale di Roma, diretta e fondata dalla cosentina Angiolina Marchese. Nel suo intervento la Vetturini ha sottolineato il profondo valore artistico dell’opera, destinata a diventare un punto di riferimento e un simbolo d’identità per il borgo negli anni a venire.

Il pieno sostegno delle istituzioni locali

L’iniziativa ha ricevuto il pieno sostegno dell’Amministrazione Comunale di San Lucido, guidata dal Sindaco Dott. Cosimo De Tommaso. A testimoniare il valore territoriale dell’evento era presente anche il Vice Sindaco di Pizzo, Dott. Sergio Vincenzo Pagnotta, a simboleggiare un legame culturale e di amicizia tra le due località della costa tirrenica. Alla cerimonia, benedetta da Don Luciano Fiorentino, hanno partecipato autorità civili e militari, associazioni locali e rappresentanti del Comune di Cosenza.

Con lo svelamento di questa opera, San Lucido ha eretto un faro spirituale sul Tirreno. In questo abbraccio di pietra e mare, la Calabria riafferma la sua vera essenza non come semplice custode di vestigia passate, ma come vulcano inestinguibile di pensiero, forma e visione artistica. “Il Bacio del Mare” trasforma la materia in mito e la memoria in profezia. È un po’ come il grido orgoglioso di una terra capace di sfidare il tempo, di plasmare l’ignoto per mostrare al mondo, attraverso la propria immortale forza e sublime, la sua vera identità.