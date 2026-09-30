San Luca, al via il servizio mensa per la scuola primaria “Corrado Alvaro” | VIDEO

Da domani 1° ottobre sarà operativo nei locali ristrutturati siti nel compendio della Scuola primaria “Corrado Alvaro” il servizio mensa in favore degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria. Un obiettivo fortemente voluto e realizzato in un’ottica di miglioramento del livello educativo formativo di bambini per la cui maturazione vanno compiuti a tutti i livelli gli sforzi necessari per rafforzarne, nel contesto di una feconda collaborazione Scuola, Famiglia e Comune, la dimensione affettiva, emotiva, intellettiva, relazionale, in grado di consentire agli stessi di attraversare la vita con la piena consapevolezza di essere cittadini titolari di diritti e di doveri, con capacità di analisi, di ascolto, in possesso di spirito e senso critico.

L’importo complessivo per la realizzazione dei lavori e per l’arredo dei locali è stato di circa 200.000,00 euro. Lo importante obiettivo ha visto prodigarsi, per la sua ottimale realizzazione la struttura organica comunale, per quanto di rispettiva competenza, in particolare l’ing. Catanzariti e relativi collaboratori per i lavori e relativo arredamento e la dott.ssa Agresta con i propri collaboratori, per quanto riguarda gli aspetti burocratici amministrativi per garantire l’avvio di un servizio così delicato, alla luce della fascia di utenza cui è diretto.

Un grazie alla dott.ssa Festa Dirigente della scuola che attraverso il personale ausiliario della scuola primaria, ha dato il proprio contributo per la ottimale sistemazione degli arredi.