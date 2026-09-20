San Giovanni in Fiore, cane ferito dai fili spinati salvato dopo una notte di tentativi: mobilitazione di volontari e Polizia

Un giovane cane vagante, con gravi lesioni ai genitali che verosimilmente si era provocato accidentalmente rimanendo impigliato in un filo spinato, è stato tratto in salvo alla periferia di San Giovanni in Fiore, nel quartiere “Palla Palla”. A notare per primo l’animale in difficoltà, Francesco Mazzei, consigliere comunale della città silana, che ha pensato di segnalarlo agli uomini della Polizia Provinciale del Distaccamento di San Giovanni in Fiore. I poliziotti, nonostante avessero già terminato il servizio, si sono immediatamente attivati trovando da subito la piena disponibilità di alcuni volontari dell’associazione locale “Bau in Fiore”.

Inizialmente, pur se di sera, sono stati effettuati diversi tentativi per poterlo mettere in salvo, risultati vani poiché il cane era diffidente e si nascondeva. Tuttavia, la pazienza e l’amore delle persone intervenute hanno prevalso: nella mattinata successiva, infatti, i volontari e la squadra cattura attivata dalla Polizia Locale sono riusciti a recuperare l’animale, che ora sarà curato per il grave trauma riportato.

Gli stessi volontari erano già stati protagonisti di un altro rocambolesco salvataggio e avevano segnalato il caso alla Polizia Provinciale del distaccamento silano, che aveva provveduto a identificare e denunciare il presunto responsabile di un reato ai danni di animali. Una storia a lieto fine, non certo la prima, che testimonia l’importanza della sinergia tra cittadini, istituzioni e associazioni nell’impegno per i nostri amici a quattro zampe.