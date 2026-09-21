San Ferdinando, quartiere Rimessa ancora al buio: il PD chiede risposte sul guasto all’illuminazione

Il quartiere Rimessa di San Ferdinando continua a rimanere senza illuminazione pubblica e il caso approda in Consiglio comunale. A sollevare nuovamente la questione è il consigliere comunale di minoranza e capogruppo del Partito Democratico, Serafino Mazzitelli, che ha presentato un’interrogazione al Sindaco per chiedere chiarimenti sul mancato ripristino del servizio. Secondo quanto evidenziato dal consigliere, sono trascorsi diversi mesi senza una soluzione definitiva, nonostante gli annunci dell’Amministrazione comunale che avevano indicato più volte delle scadenze per il ritorno alla normalità. “Sono trascorsi diversi mesi e il problema non è stato ancora risolto. Eppure, l’Amministrazione comunale aveva annunciato più volte il ripristino del servizio. Prima era stato indicato il mese di agosto. Successivamente era stata indicata la data del 15 settembre. Anche questa scadenza è trascorsa senza una soluzione definitiva”.

Nell’atto presentato al Comune, Mazzitelli chiede di conoscere innanzitutto la natura del guasto che ha determinato il mancato funzionamento dell’illuminazione, oltre alla data in cui il problema sarebbe stato segnalato agli uffici comunali. Il consigliere chiede inoltre quali interventi siano stati effettuati dal mese di giugno e quali siano state le attività messe in campo dall’Amministrazione per arrivare al ripristino del servizio. Una parte dell’interrogazione riguarda anche il rapporto con Enel, dopo i diversi riferimenti fatti dall’Amministrazione comunale alle interlocuzioni con il gestore per affrontare la problematica.

Mazzitelli: “Necessario sapere cosa sia stato fatto concretamente”

Il consigliere comunale del Partito Democratico punta l’attenzione sulla necessità di avere un quadro documentato della situazione, chiedendo informazioni precise sulle comunicazioni e sulle richieste inoltrate agli enti competenti. “Questo lungo silenzio e questa mancanza di trasparenza su una questione che riguarda il quartiere più popolato dell’intero territorio comunale non è surreale, bensì legato a una gestione della cosa pubblica in maniera del tutto inadeguata. È necessario sapere cosa sia stato fatto concretamente. Chiediamo di conoscere quali richieste siano state inoltrate a Enel. Vogliamo sapere quando sono state presentate e quale sia oggi il problema che impedisce il ripristino dell’illuminazione”, dichiara Mazzitelli. Nell’interrogazione vengono richiesti anche gli estremi di eventuali segnalazioni, richieste di intervento, protocolli e ticket, con l’obiettivo di ricostruire in maniera chiara e verificabile l’iter seguito fino ad oggi.

Per Mazzitelli la priorità è garantire ai cittadini informazioni certe e superare la fase degli annunci senza risultati concreti. Il consigliere sottolinea la necessità di indicare tempi e modalità per la soluzione definitiva del problema. “I cittadini hanno diritto a informazioni precise. Non bastano nuovi annunci. Servono risposte chiare e tempi certi. Il quartiere Rimessa non può continuare a rimanere al buio”, sottolinea Mazzitelli. L’interrogazione sarà discussa nel corso del primo Consiglio comunale utile. È stata richiesta una risposta sia in forma scritta sia attraverso un intervento orale da parte dell’Amministrazione.