San Ferdinando ospita il primo Trofeo Italiano Fishing Club: oltre 130 atleti in gara, partecipanti da tutta Italia

La costa di San Ferdinando si prepara ad accogliere un appuntamento di rilievo nazionale dedicato alla pesca sportiva. Sabato 26 settembre, a partire dalle ore 20.00, si svolgerà infatti il 1° Trofeo Italiano Fishing Club, una competizione che vedrà protagonisti oltre 130 atleti provenienti da tutta Italia. La scelta del litorale sanferdinandese rappresenta un importante riconoscimento per il territorio e per il percorso di valorizzazione del mare portato avanti dall’amministrazione comunale. La gara sarà organizzata dalla società sportiva reggina che dà il nome al trofeo, nel pieno rispetto dei regolamenti e dei principi stabiliti dalla F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee).

Il sindaco di San Ferdinando Gianluca Gaetano ha evidenziato il valore dell’evento per la promozione del territorio e per l’immagine della cittadina tirrenica. “La scelta della costa di San Ferdinando, per l’organizzazione del 1° Trofeo Italiano Fishing Club che sarà conteso da oltre 130 atleti della pesca sportiva provenienti da tutt’Italia, costituisce un ulteriore e prestigioso suggello dei risultati ottenuti quest’anno per difendere e valorizzare il nostro mare, confermando il paese quale destinazione attrattiva capace, in questo caso, di offrire risposte di alto livello per coniugare sport e promozione del territorio”.

Per il primo cittadino, la manifestazione arriva al termine di una stagione estiva caratterizzata da importanti risultati sul fronte della qualità ambientale e dell’accoglienza turistica. “Si tratta di una preferenza accordata al nostro litorale che ci inorgoglisce perché arriva a compimento di una stagione estiva che ha visto il nostro mare tornare ad eccellere per qualità della balneazione e per attrattività turistica”, ha dichiarato Gaetano, sottolineando l’impegno dell’amministrazione nell’accoglienza degli atleti e degli operatori coinvolti nell’evento.

Una gara notturna tra sport, spettacolo e rispetto della natura

Il Trofeo Italiano Fishing Club si svolgerà in notturna, creando un’atmosfera particolare grazie all’utilizzo di torce e piccoli punti luce artificiali di prossimità che accompagneranno le attività degli atleti lungo la spiaggia. Una caratteristica che rende la competizione particolarmente suggestiva anche sotto il profilo ambientale, grazie al regolamento che prevede il rilascio in mare del pesce catturato, mantenendolo in vita. “Come sempre daremo il massimo per far trovare agli sportivi e agli addetti ai lavori che interverranno, il contesto più idoneo per una gara che, essendo in notturna e secondo le regole che prevedono il rilascio in mare del pesce catturato, mantenendolo in vita, assicura un mix di suggestione, spettacolo e rispetto della natura davvero molto raro”, ha spiegato il sindaco.

La gara vedrà i concorrenti distribuiti lungo tutta la spiaggia sanferdinandese, indicata come una delle più estese della costa tirrenica reggina. Le prestazioni degli atleti saranno valutate da una giuria che, al termine della competizione, assegnerà i premi ai primi tre classificati. Il trofeo può contare anche su importanti partnership, tra cui la sponsorizzazione della Maison del maestro orafo Michele Affidato e della società Shimano, realtà di riferimento nel settore della pesca sportiva.

Sport e territorio: il percorso avviato da San Ferdinando

Per l’amministrazione comunale l’appuntamento rappresenta un ulteriore tassello di un percorso dedicato alla promozione del territorio attraverso discipline sportive capaci di coinvolgere nuove fasce di pubblico. “Con questa competizione San Ferdinando raggiungerà una nuova tappa di quel percorso, inedito ed inclusivo, che abbiamo avviato ospitando la Giornata dello Sport voluta dal Coni calabrese, esaltando ancora una volta il connubio territorio e sport cosiddetti minori”, ha affermato Gaetano.

Il sindaco ha quindi ribadito la volontà di utilizzare eventi di questo tipo come strumenti di promozione e apertura verso nuovi visitatori. “Si tratta dunque di un indirizzo politico e amministrativo preciso e non improvvisato, teso a far conoscere le nostre bellezze e l’offerta di qualità delle nostre imprese turistiche, aprendo il paese ai giovani e agli appassionati di discipline che solitamente non godono di grande risalto, pur essendo assai coinvolgenti e formative”.

In vista della manifestazione, il sindaco ha infine rivolto un ringraziamento alla società organizzatrice e un messaggio di benvenuto agli atleti che arriveranno da tutta Italia. “Per questo desidero ringraziare la società sportiva organizzatrice, esprimendo un caloroso benvenuto ai partecipanti, a quanti già conoscono il nostro litorale e ai tanti che lo vedranno per la prima volta: lavoriamo affinchè tutti loro possano diventare ambasciatori del brand “Mare di San Ferdinando” finalmente tornato vincente e invitante”.