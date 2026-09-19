San Ferdinando, Digiacco rivendica il progetto turistico del lungomare: “avevo immaginato questo sviluppo già nel 2020”

Maria Carmela Digiacco, candidata alle elezioni regionali del 2020 e successivamente candidata sindaco nel 2022, interviene sul rilancio del lungomare e sull’aumento dell’attrattività turistica di San Ferdinando, sostenendo che la trasformazione vissuta negli ultimi anni sia il risultato di una visione già delineata nei suoi programmi. Nel suo intervento, la capogruppo di Fratelli d’Italia ricorda le proposte avanzate in tempi precedenti rispetto all’attuale fase di crescita turistica del Comune, richiamando i contenuti dei video pubblicati sui propri canali social durante la campagna elettorale regionale del 2020.

“Regionali 2020, in tempi non sospetti da candidata a quella competizione elettorale, attraverso dei video pubblicati sui miei social network, già tracciavo le linee per un futuro sviluppo del nostro lungomare per far nascere l’offerta turistica che mai San Ferdinando aveva conosciuto fino ad allora, un miracolo che oggi si può dire essere avvenuto, grazie ad una spiccata visione politica, a delle idee concrete e ad accorati stimoli attraverso i quali invocavo strategie contro le azioni di illegalità per favorire il mare pulito e suggerivo l’abbattimento dei vincoli legati al vecchio Piano Regolatore negli interessi primari degli operatori turistici, per favorire la nascita di nuovi e più lidi per un piano spiaggia e un piano turistico completo, coniugato con le nostre tradizioni culturali e folkloristiche per ottenere un turismo di avanguardia.”

Digiacco evidenzia anche di aver inserito nelle proprie proposte una revisione della viabilità cittadina, indicata come uno degli elementi necessari per sostenere lo sviluppo del turismo. “Facevo anche riferimento ad una revisione della rete di viabilità, scarsa e malandata fino a quel tempo. Questa è la prova provata che il mio programma elettorale, riproposto poi anche da candidata a sindaco nel giugno 2022, è stato quello giusto, tanto da trovare concreta fattibilità in un breve lasso di tempo quinquiennale.”

Il rilancio turistico di San Ferdinando e la soddisfazione della capogruppo di FdI

La rappresentante di Fratelli d’Italia sottolinea la propria soddisfazione nel vedere realizzato un modello di sviluppo immaginato negli anni precedenti, con l’obiettivo di trasformare San Ferdinando in un punto di riferimento turistico della Piana di Gioia Tauro. “Quali sono i miei sentimenti a riguardo? Oggi sono felice di vedere la realizzazione di questo aspetto di San Ferdinando come io lo avevo immaginato studiando perché potesse diventare il centro turistico della Piana qual’è realmente divenuto”. Secondo Digiacco, il progetto nasce da un lavoro di analisi e programmazione portato avanti con l’obiettivo di valorizzare il territorio e creare nuove opportunità per cittadini e operatori economici. “Un lavoro e uno studio affrontato con amore per la mia città e i miei cittadini di cui non mi pento affatto e spero che proprio loro se ne ricordino e me ne siano grati per questo.”

Nel suo intervento Digiacco rivolge anche una critica all’attuale amministrazione comunale, sostenendo che alcune delle scelte portate avanti oggi ricalcherebbero idee già contenute nei suoi programmi politici. “Certo, chiunque si presenti agli elettori per amministrare una città deve avere un suo programma elettorale, al contrario, chi oggi è alla guida dell’Amministrazione, non avendo in dote programmi di sviluppo del territorio da mettere a disposizione nei cinque anni di governo cittadino, se non qualcosa di superficiale che verteva sul green deal con chiara impronta di sinistra, ha pensato bene di applicare quel programma da me pensato e scritto senza nemmeno ringraziarmi con lealtà personale e politica.”

Turismo, mare pulito e crescita dell’offerta: la stagione 2026 secondo Digiacco

La capogruppo di Fratelli d’Italia definisce l’estate 2026 una conferma della crescita turistica di San Ferdinando, attribuendo il risultato a una serie di interventi legati alla maggiore presenza di strutture balneari, alla viabilità, alla tutela ambientale e al superamento della tendopoli. “Grazie proprio a quella visione reale, pratica, fattibile, su impronta dei programmi concreti ideati da donna di destra, l’estate sanferdinandese 2026 è stata la sorpresa più bella.” Digiacco parla di una città che avrebbe registrato una crescente presenza turistica, con visitatori provenienti anche da fuori regione e dall’estero, grazie alla combinazione tra eventi, servizi e valorizzazione del litorale.

“San Ferdinando un perla da scoprire e riscoprire, che già lo scorso anno aveva registrato il sold out durante il Ferragosto, anche grazie all’ormai consolidato successo della festa organizzata in quei giorni dall’Associazione Santa Barbara Onlus e dai suoi spettacolari fuochi d’artificio, ma che quest’anno, proprio grazie a quell’indirizzo programmatico decisivo 2020-2022, quindi alla crescita dell’offerta turistica dei lidi sulla spiaggia, grazie alla viabilità migliorata, nonché all’importante operazione “Mare Pulito e CalabriAmbiente” portata avanti con impegno e serrati controlli sulle attività di depurazione da parte dell’Assessore Regionale all’Ambiente, Antonio Montuoro (Fratelli d’Italia), nonché dall’ArpaCal ogni giorno in azione, a cui non è sfuggita alcuna defaillance del più piccolo o singolo villaggio turistico relativamente alle discariche illegali nel nostro litorale e grazie anche alla chiusura della Tendopoli per cui mi sono battuta per anni a tutela dell’igiene e dell’ordine pubblico del nostro territorio, San Ferdinando oggi registra una domanda turistica simile a quella degli anni d’oro con folta presenza di turismo locale, nazionale e internazionale, una enorme spiaggia affollata sebbene non completamente pulita, locali e alberghi pieni.”

Pur rivendicando il raggiungimento degli obiettivi indicati nei propri programmi, Digiacco sottolinea che il percorso di crescita turistica di San Ferdinando non può considerarsi concluso e che saranno necessari nuovi interventi per rendere il territorio sempre più competitivo. “Per cui ritengo che l’obiettivo del mio programma sia stato pienamente raggiunto ma che molto altro rimane da fare per una crescita continua e sempre più all’avanguardia”.