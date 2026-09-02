Salvini blinda la Lega: “è forte e governa 14 Regioni su 20, servono risposte concrete”

Matteo Salvini mette un punto sul futuro del movimento e ribadisce la centralità della Lega nello scenario politico italiano. Il vicepremier e leader del Carroccio, intervenendo durante una visita al comando della Stazione dei Carabinieri di Roma-Alessandrina, nel quartiere Torre Maura della Capitale, ha escluso la necessità di nuove formazioni parallele, rivendicando il peso del partito e il suo radicamento istituzionale.“Non c’è bisogno di partiti paralleli. Il nord – come il centro e il sud – non ha voglia di alchimie politiche, ha voglia di risposte concrete”. Con queste parole Salvini ha risposto alle ipotesi di nuove iniziative politiche alternative o complementari alla Lega, sottolineando come, secondo la sua visione, gli elettori chiedano soprattutto risultati e soluzioni concrete ai problemi quotidiani, più che nuovi contenitori politici.

Salvini difende la Lega: “Di Lega ce n’è una”

Nel corso del suo intervento, il vicepremier ha rimarcato la forza organizzativa e politica del partito, evidenziando il ruolo della Lega all’interno del sistema istituzionale italiano. “Di Lega ce n’è una. È forte e governa quattordici Regioni su venti”, ha precisato il leader della Lega. Una dichiarazione con cui Salvini ha voluto ribadire la rappresentatività del movimento, facendo riferimento alla presenza della Lega nelle amministrazioni regionali e alla sua capacità di incidere nelle scelte di governo sia a livello nazionale sia territoriale.