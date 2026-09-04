Salvini avverte la sinistra: “giù le mani dalle case degli italiani”

Il tema della proprietà privata e della tutela delle abitazioni degli italiani entra al centro del dibattito politico durante la manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia a Bari. A intervenire sul tema è stato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, collegato in video all’evento dedicato alla celebrazione dei quattro anni di legislatura. Salvini ha lanciato un messaggio netto sulla difesa del diritto degli italiani a possedere e gestire le proprie case, criticando qualsiasi ipotesi di intervento esterno che possa, secondo la sua visione, limitare la libertà dei cittadini sulla proprietà immobiliare. “Non vorrei che qualcuno a sinistra pensasse di mettere mano sulle case degli italiani e anche sulle seconde case degli italiani. Questo Governo non permetterà che nessuno da Bruxelles o da altre capitali intervenga per limitare il diritto alla proprietà privata degli italiani sulle loro case”, evidenzia.

Salvini: “nessuno limiterà il diritto alla proprietà privata”

Nel suo intervento, il leader della Lega ha posto l’accento sulla necessità di proteggere quello che definisce un diritto fondamentale degli italiani, ovvero la possibilità di disporre liberamente delle proprie abitazioni. Le parole del vicepremier arrivano in un momento in cui il tema della casa è al centro del confronto politico europeo e nazionale, tra discussioni legate alle politiche ambientali, agli interventi di efficientamento energetico degli edifici e alle regole che riguardano il patrimonio immobiliare. Salvini ha però voluto ribadire la posizione del governo, sottolineando che non saranno accettate misure considerate penalizzanti per i proprietari.